Глава государства принял президента АБР

Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Азиатского банка развития Масацугу Асакавой, прибывшим в Астану для участия в 23-й Министерской конференции Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Глава государства поздравил гостя с 30-летием плодотворного сотрудничества Казахстана с АБР. По словам Касым-Жомарта Токаева, наша страна высоко ценит стратегический характер взаимодействия с банком и его вклад в реализацию крупных инфраструктурных проектов и укрепление национальной финансовой системы.

За период с 1994 по 2024 гг. АБР осуществил в Казахстане финансирование проектов на сумму около 7 млрд долларов. В частности, банк участвовал в строительстве международного автомобильного коридора Западная Европа – Западный Китай и реконструкции дороги Актобе – Кандыагаш.

Президент отметил важность дальнейшей совместной деятельности по новым приоритетным направлениям. Он сообщил о том, что в Казахстане продолжается работа по либерализации экономики, улучшению инвестиционного климата и созданию условий для раскрытия экономического потенциала страны. Одной из перспективных сфер взаимодействия глава государства назвал декарбонизацию экономики.

Масацугу Асакава подчеркнул, что АБР приветствует успехи Казахстана в области экономических реформ и устойчивого развития. Он заверил, что банк готов продолжать тесное сотрудничество, включая участие в крупных проектах, направленных на модернизацию инфраструктуры, улучшение социальной сферы и укрепление инвестиционного климата.

Также в ходе визита руководителя АБР планируется подписать соглашение о финансировании проекта строительства автодороги Кызылорда – Жезказган на сумму более 300 млн долларов.