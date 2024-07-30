Глава государства произвел новое кадровое назначение

Алибек Куантыров назначен замминистра иностранных дел, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Распоряжением главы государства Куантыров Алибек Сакенович назначен заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан», - говорится в сообщении.

Ранее эту должность занимала Назира Нурбаева.

Фото: t.me/kazenergy

Алибек Куантыров родился в 1983 году в городе Атырау.

Окончил Томский государственный университет, Мичиганский университет. Трудовую деятельность начал в 2005 году и.о. ведущего специалиста в министерстве экономики и бюджетного планирования.

Работал на различных должностях в министерстве экономики и бюджетного планирования, в Минфине, министерстве индустрии и новых технологий, в Администрации Президента РК. Был заместителем заведующего отделом информационно-аналитического обеспечения канцелярии первого президента, вице-министром, министром национальной экономики. В 2024 году освобожден от должности.

1 апреля 2024 года назначен генеральным директором KazЕnergy.