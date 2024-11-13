Глава государства провел встречу с премьером Греции

Президент
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

На полях Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Глава государства подчеркнул, что Греция является надежным партнером Казахстана в Европейском Союзе, отметив, что Афины входят в пятерку крупнейших торговых партнеров Астаны среди стран ЕС. Кириакос Мицотакис отметил огромный потенциал для укрепления казахско-греческого сотрудничества и выразил готовность к расширению взаимодействия по всему спектру двусторонней повестки дня.

В ходе встречи стороны подтвердили приверженность укреплению торгово-экономических, инвестиционных и культурно-гуманитарных связей, а также подчеркнули важность диверсификации взаимной торговли. Состоялся обмен мнениями по вопросам развития энергетики, декарбонизации экономики.

Участники встречи достигли договоренности поддерживать активный политический диалог. Глава правительства Греции с воодушевлением принял приглашение Касым-Жомарта Токаева совершить визит в Казахстан.

#Казахстан #президент #Греция

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