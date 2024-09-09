Глава государства провел заседание Совбеза

Под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоялось очередное заседание Совета Безопасности Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Заслушаны доклады заместителя премьер-министра – министра национальной экономики Нурлана Байбазарова, министра обороны Руслана Жаксылыкова, министра промышленности и строительства Каната Шарлапаева по вопросам реализации мер укрепления обороноспособности страны.

Советом Безопасности приняты решения по предложенным подходам к повышению военного потенциала государства и оснащению армии современными образцами вооружения и военной техники, в том числе произведенной отечественными предприятиями оборонного комплекса.

По итогам заседания президентом – председателем Совета Безопасности дан ряд конкретных поручений правительству и заинтересованным государственным органам по совершенствованию военной организации государства.