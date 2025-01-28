Глава государства высказался о создании международного аэрохаба

На расширенном заседании правительства Касым-Жомарт Токаев заявил, что создание на территории республики международного аэрохаба является одной из срочных задач, передает корреспондент Kazpravda.kz

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«Нужно принять самые решительные меры с целью преобразования наших крупных аэропортов в международные конкурентоспособные хабы. Предстоит создать целостную экосистему, включающую в себя грузовые и пассажирские терминалы, логистические центры и современные сервисы. Необходимо упростить все процедуры по сопровождению грузов и обеспечить ценовую доступность авиатоплива. Последний момент крайне важен, потому что авиакеросин в наших аэропортах, в частности, в столичном аэропорту, слишком дорогой. Антимонопольное ведомство совместно с правительством должны выполнить эту задачу уже в первой половине года», - отметил президент.

Он добавил, что в настоящее время рынок грузовых авиаперевозок в мире оценивается в 140 миллиардов долларов. Это огромные возможности, однако ни одна казахстанская авиакомпания пока не задействована в полном объеме в этом процессе.