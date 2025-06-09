Глава государства выступил на бизнес-форуме «Казахстан – Болгария»

Президент
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Президент Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Президенту Румену Радеву и представителям болгарского бизнеса за активное участие в бизнес-форуме «Казахстан – Болгария», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Глава государства убежден, что мероприятие придаст новый импульс экономическому и инвестиционному сотрудничеству двух стран.

– Официальный визит Президента Радева в Казахстан знаменует собой начало новой главы в нашем стратегическом партнерстве, которое служит движущей силой нашего общего прогресса. За тридцать лет между Казахстаном и Болгарией сложились прочные и уважительные политические и дипломатические отношения. Казахстан рассматривает Болгарию как дружественную страну и очень важного стратегического партнера. Однако имеются значительные неиспользованные возможности для расширения нашего торгово-инвестиционного сотрудничества. Мы считаем, что Казахстанско-болгарская межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству могла бы стать важной платформой для наращивания связей между двумя странами, – отметил Президент Казахстана.

Далее Глава государства подчеркнул, что Казахстан готов к раскрытию новых возможностей экономического взаимодействия, и перечислил приоритетные секторы для расширения сотрудничества.

– Первое – транспортное сообщение. Казахстан и Болгария занимают уникальное географическое положение. Наша страна, расположенная в самом сердце Евразии, служит жизненно важным звеном в обеспечении континентальной связанности. Мы обеспечиваем 85% всех сухопутных перевозок между Европой и Китаем. Благодаря расширяющейся инфраструктуре Среднего коридора, включая современные железные дороги, сухие порты и логистические центры, мы соединяем Восток и Запад эффективнее, чем когда-либо прежде. В прошлом году грузоперевозки по этому маршруту выросли на 62%, достигнув 4,5 млн тонн. Это ярко демонстрирует его растущую значимость. Ожидается, что к 2028 году пропускная способность увеличится до 10 млн тонн. Мы стремимся расширять грузоперевозки по этому маршруту и приветствуем присоединение BMF Port Burgas – ключевого логистического центра на Черном море – к Среднему коридору, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Вторым перспективным направлением Президент назвал устойчивую энергетику. По его словам, Казахстан добился определенного прогресса в развитии своего сектора возобновляемой энергетики.

– Наша страна стала привлекательным местом для крупных международных инвесторов в зеленую энергетику. В настоящее время в Казахстане насчитывается более 150 объектов возобновляемой энергетики, общая мощность которых превышает 3 ГВт. Мы считаем, что совместные усилия в рамках инициативы Black Sea Energy будут способствовать достижению наших общих целей по декарбонизации. Между тем Казахстан прилагает усилия по увеличению добычи газа, проводя геологоразведочные работы и участвуя в международных проектах. Будучи мировым лидером по добыче урана, наша страна начала процесс строительства атомных станций, которые должны увеличить наши энергетические мощности, что в свою очередь положительно скажется на нашем экономическом сотрудничестве, – подчеркнул Глава нашего государства.

Далее в выступлении был охарактеризован потенциал отечественного агробизнеса.

– Наша сельскохозяйственная продукция уже экспортируется в более чем 70 стран мира. Казахстан, ежегодно поставляющий более восьми миллионов тонн пшеницы и двух миллионов тонн муки, входит в десятку крупнейших мировых экспортеров зерна. Мы заинтересованы в развитии сотрудничества с болгарскими партнерами в производстве мясной и молочной продукции, меда, растительных масел. Мы приветствуем интерес компании Lekkerbek к инвестированию в мясопереработку в городе Шымкенте. Данный проект позволит внедрить современные технологии и повысить экспортный потенциал региона, – отметил Президент.

По мнению Главы государства, значительные возможности для сотрудничества с болгарскими партнерами имеются и в фармацевтическом секторе. Особое внимание в выступлении было уделено цифровой трансформации. Президент сообщил, что государство и частный сектор Казахстана широко внедряют передовые цифровые решения.

– Чтобы повысить нашу конкурентоспособность, мы стали пионерами в разработке технологий искусственного интеллекта. Наши усилия по созданию передовой IТ-инфраструктуры, включающей строительство суперкомпьютеров и центров обработки данных, станут основой будущего прогресса Казахстана. Параллельно мы запускаем Международный центр искусственного интеллекта, призванный содействовать развитию экономики, основанной на искусственном интеллекте. Г-н Президент, Вы сообщили мне о впечатляющих достижениях Вашей страны в освоении искусственного интеллекта и создании собственного суперкомпьютера. Эти достижения закладывают основу для наших взаимных обменов в этой чрезвычайно важной области. В Казахстане создается пилотная зона CryptoCity, в которой криптовалюты будут интегрированы в повседневные транзакции и более широкую экономическую деятельность, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Он также пригласил болгарские компании изучить возможности, предлагаемые Международным финансовым центром «Астана», и присоединиться к динамичной экосистеме МФЦА. В завершение своего выступления Президент вновь подтвердил готовность Казахстана углублять партнерство с Болгарией по широкому спектру направлений.

#Казахстан #бизнес #Болгария

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