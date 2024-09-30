Токаев: Все наши реформы носят необратимый характер

Президент
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в конференции «Устойчивое развитие и безопасность на евразийском пространстве»,  сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

В своем выступлении глава государства отметил, что в условиях беспрецедентной геополитической нестабильности роль дипломатии становится решающей.

«На фоне глубокой трансформации геополитики и геоэкономики, глобальных климатических и демографических вызовов, угроз новых пандемий, нарастания гонки вооружений, технологического прогресса, включая внедрение искусственного интеллекта, вопросы стратегической стабильности и устойчивого развития обретают для всех нас первостепенное значение. Вывод очевиден – международное сообщество нуждается в разрядке, в новой позитивной повестке для возобновления конструктивного диалога. Поэтому идея целостной, неделимой евразийской безопасности может стать концептуальной основой для построения многополярного справедливого и устойчивого мирового порядка», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства проинформировал участников конференции о реализации в Казахстане курса на масштабные преобразования всех сфер общественной жизни.

По его мнению, принципиальной новацией политических реформ стало закрепление в Основном законе положения об ограничении мандата президента однократным семилетним сроком.

«Такой нормы нет ни в одной стране так называемого «постсоветского пространства» и даже за его пределами. Один семилетний президентский срок, на мой взгляд, достаточен для осуществления предвыборной платформы и реформ, исходя из того, что президент – это все же нанятый народом государственный управленец. Убежден, что в нашей стране должна царить диктатура Закона и Порядка. Только так можно обеспечить надлежащие условия для дальнейшего осуществления реформ, а также привлечения инвестиций в экономику Казахстана. Закон и Порядок – это основа строительства Справедливого Казахстана. Запрос на справедливость был везде и всегда, и Казахстан не исключение. Все наши реформы, как бы трудно они ни продвигались, носят необратимый характер, их никто уже не сможет остановить и, тем более, обратить вспять», – заявил глава государства.

Президент также отметил важную роль сферы образования в деле укрепления дружественных связей между народами Казахстана и России. По его словам, в России сейчас обучается более 60 тысяч студентов из Казахстана.

«Сегодня в нашей стране успешно работают филиалы известных российских вузов. Планируется открытие в Казахстане филиала МГИМО», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В ходе пленарного заседания помощник президента России Владимир Мединский огласил приветствие президента Российской Федерации Владимира Путина участникам конференции.

В своем выступлении ректор МГИМО Анатолий Торкунов поблагодарил казахстанскую сторону за организацию мероприятия, приуроченного к 80-летию университета.

«Мы не случайно выбрали тему конференции, объединив традиционные вопросы многостороннего сотрудничества в сфере экономики и безопасности с новыми вызовами климатической повестки, динамичные сюжеты развития энергетики и транспортной инфраструктуры на евразийском пространстве», - подчеркнул Анатолий Торкунов.

В работе конференции приняли участие видные казахстанские и российские ученые, ветераны дипломатической службы, руководители государственных органов и учреждений, политологи, а также представители молодежных организаций. 

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