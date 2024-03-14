Президент заслушал отчет главы «Самрук-Қазына»

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Глава государства заслушал отчет об итогах работы Фонда за 2023 год и планах по его дальнейшему реформированию в среднесрочный период.

В частности, президент был проинформирован о приоритетных направлениях деятельности холдинга. Как доложил Нурлан Жакупов, в их число войдут реализация инвестиционных проектов, выпуск высокотехнологичной продукции, привлечение прямых иностранных инвестиций, поэтапный отказ от кросс-субсидирования экономики компаниями фонда, и IPO и SPO компаний «Самрук-Қазына».

По итогам встречи глава государства поставил ряд задач по основным направлениям работы фонда.