Глава государства заявил о необходимости всесторонне поддерживать казахстанские таланты

Культура,Президент
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Касым-Жомарт Токаев выступил на церемонии награждения работников культуры и искусства

Фото: пресс-служба президента РК

В преддверии профессионального праздника работников культуры и искусства в Акорде состоялось торжественное мероприятие. Президент выразил признательность деятелям культуры отрасли, которые вносят неоценимый вклад в обогащение духовного мира, сохранение самобытности нашего народа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Главы государства

– Культура определяет облик нации. Весь мир знакомится с нашей страной, прежде всего, через наше искусство. Мы – прямые наследники уникальной культуры Великой степи. Непревзойденные произведения, созданные на казахской земле, сыграли важную роль в формировании национальной идентичности. Ныне наша самобытная культура обретает всемирное признание. Наши талантливые музыканты достойно выступают на самых престижных мировых сценических площадках. Казахстанские кинематографисты, участвующие в различных международных фестивалях, получают высокую оценку экспертов. В Астане успешно прошли Всемирные игры кочевников. Город Актау был объявлен культурной столицей тюркского мира. Кроме того, начался перевод нашего духовного наследия в цифровой формат. Недавно на самые популярные международные платформы было загружено полторы тысячи кюев, песен, лучших образцов фольклорного наследия нашего народа. Популяризация национального искусства осуществляется и через креативную индустрию, – сказал Президент.

По словам Касым-Жомарта Токаева, государство неизменно уделяет особое внимание развитию сферы искусства, поскольку от уровня развития культуры зависит и состояние духовности в стране.

– Только в прошлом году построено 45 новых объектов культуры. Эта работа получит свое продолжение. Одним из главных столпов нашей духовной жизни является театр. На заседании Национального курултая в Бурабае поручено сделать упор на развитие театров в регионах. Большинство театров нуждаются в капитальном ремонте, некоторым нужны новые здания. Считаю целесообразным привлечь к данной работе предпринимателей и меценатов. Это распространенная практика во всем мире. Желающих инвестировать в такие проекты немало. Призываю представителей бизнеса принять участие в развитии нашей духовности, – отметил Глава государства.

Президент обратил внимание на то, что в стране действует большое количество очагов культуры, деятельность которых на протяжении многих лет получает высокие оценки зрительской аудитории.

– В этой связи считаю необходимым присвоить статус «академический» Казахскому драматическому театру имени Бикен Римовой, Алматинскому государственному театру кукол и Филармонии имени Гарифуллы Курмангалиева. Уверен, данное решение будет способствовать выводу на новый уровень деятельности творческих коллективов, – сказал Глава государства.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев назвал музеи настоящими сокровищницами нашей истории и культуры, и подчеркнул, что государство уделяет большое внимание их развитию.

– Ранее трем ведущим музеям страны был присвоен национальный статус, что придало сильный импульс их дальнейшей деятельности. Важно в полной мере использовать потенциал музеев в научно-исследовательской сфере, изучении наших памятников истории и культуры. Особый интерес для исследователей представляет городище «Сарайшық», которое нуждается в реконструкции. Перспективной является инициатива о создании единой цифровой платформы историко-культурного наследия стран Центральной Азии, – отметил Президент.

По словам Главы государства, большую роль в популяризации нашего историко-культурного наследия играет взаимодействие с ЮНЕСКО. Президент отметил, что предпринимаются усилия по включению памятников нашей истории и культуры в список Всемирного наследия. Кроме того, начата работа по внесению документального наследия в реестр «Память мира».

– В этом году 100-летие известного композитора Нургисы Тлендиева будет отмечено на уровне ЮНЕСКО. Мероприятия, посвященные юбилейным датам, должны отличаться глубоким содержанием. Еще один важный аспект духовного бытия нашего народа – архитектура. Внешний облик городов и сел – отражение нашей культуры. Национальная архитектура, в конечном счете, влияет на формирование национального сознания. В стране подрастает целое поколение талантливых архитекторов, способных воплощать в своих проектах самобытность и дух национальной культуры. Необходимо всесторонне поддерживать такие таланты. В этой связи предлагаю организовать среди молодых архитекторов специальный конкурс, победители которого будут удостоены Национальной премии, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что благоустройство страны – общая задача, требующая участия каждого, и обратил внимание на особый смысл общенациональной акции «Таза Қазақстан».

– Чистота и культура – понятия взаимосвязанные. Чем выше уровень культуры в обществе, тем более просвещенным становится его сознание. Еще одна необходимая составляющая национального развития – стремление к знаниям и обучению. Недаром выдающийся писатель Шерхан Муртаза говорил: «Мәдениеттің мәйегі – кітап» («Книги – суть культуры»). Если мы хотим построить передовое государство, то в первую очередь мы должны стать читающей страной. Конечно, в мире, где интернет пользуется столь широким влиянием, это непросто, но мы все должны идти к поставленной цели. И для этого сегодня принимаются конкретные меры. Учреждена специальная Президентская премия для молодых писателей. В этом году мы впервые отметили Национальный день книги. Данное ценное начинание получило широкую поддержку общественности, особенно молодежи. Подобные созидательные шаги будут предприниматься и в дальнейшем, – отметил Президент.

Глава государства напомнил, что в последние годы в стране были проведены масштабные реформы, охватившие все сферы жизни – от политики до экономики.

– Начала меняться и адаптироваться к современным реалиям наша национальная идентичность. Это еще один значимый результат реформ. Особую роль в этом процессе играют культура и искусство, обладающие мощным просветительским потенциалом. Именно они способствуют обновлению национального сознания. Ваши произведения служат ориентиром для подрастающего поколения. В обществе постепенно утверждаются новые этические нормы и ценности. Благодаря искусству и образованию наша молодежь растет созидательной, новаторской и трудолюбивой. Только следуя этому пути, мы станем по-настоящему Справедливым, Безопасным, Чистым и Процветающим государством. Уверен, работники культуры и искусства и впредь будут вносить свою лепту в это важное дело, – сказал Глава государства.

Далее Президент отметил, что государство и впредь будет оказывать всестороннюю поддержку деятелям культуры.

– Сегодня выдающемуся казахскому певцу Кайрату Байбосынову будет присвоено звание «Қазақстанның Еңбек Ері». Народное искусство отражает духовный мир нашего народа, поэтому оно всегда должно занимать достойное место в нашей жизни. Это звание является свидетельством неоценимого вклада прославленного певца и глубокого уважения к культурному наследию, – подытожил Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, за особый вклад в развитие и популяризацию национальной культуры, выдающиеся достижения в сфере культуры ряд граждан отмечен государственными наградами.

#культура #Токаев #поздравление #таланты

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