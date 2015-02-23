Глава Honda объявил о своей отставке

Президент производителя автомобилей Honda Таканобу Ито заявил о своей отставке, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК.
Как говорится в заявлении компании, преемником Ито на посту главы компании станет Такахиро Хатиго, который работает в компании более 30 лет.
Ито возглавлял Honda, которая является третьим крупнейшим автопроизводителем Японии, с 2009 года. Официально он покинет пост главы компании в июне. После этого он останется в структуре управления компанией и займет пост советника.
Отмечается, что в последнее время участились случаи отзыва автомобилей компании в связи с дефектами, в том числе связанными с подушками безопасности. Кроме того, несколько недель назад Honda объявила о снижении прогноза по прибылям компании. В начале января компания была оштрафована властями США на $70 млн за сокрытие данных о пострадавших и погибших в авариях, связанных с возможными дефектами машин японского концерна. Компания умолчала о более чем 1,7 тыс. смертей и травм пассажиров своих автомобилей за последние 11 лет.