Глава КНБ сообщил Токаеву о предотвращении двух терактов с начала года

Президент
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Глава государства принял председателя Комитета национальной безопасности Ермека Сагимбаева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Ермек Сагимбаев отчитался об основных результатах работы ведомства по противодействию терроризму и религиозному экстремизму с начала 2024 года и принимаемых мерах на предстоящий период. С начала года предотвращены 2 теракта, в том числе 1 – за рубежом совместно с иностранными партнерами.

На основе расследованных КНБ уголовных дел осуждены за террористическую и экстремистскую деятельность 26 приверженцев радикальной религиозной идеологии. Еще в отношении 22 лиц досудебные расследования продолжаются.

Не допущен въезд в республику 139 иностранцев, более 280 зарубежных граждан депортированы из Казахстана в связи с экстремистскими взглядами; пресечено свыше 190 попыток незаконного ввоза в страну запрещённой религиозной литературы, привлечены к ответственности 19 иностранцев; из незаконного оборота изъяты 237 единиц огнестрельного оружия, 27 взрывных устройств, более 4500 единиц боеприпасов и иные средства террора.

С начала года организовано свыше 340 антитеррористических учений. В рамках усиления мер антитеррористической защищенности силами МВД и КНБ проведено порядка 3400 проверок государственных и иных объектов, в том числе мест массового скопления людей;

Председатель КНБ также проинформировал о ходе реализации иных мероприятий комплексного плана развития системы противодействия экстремизму и терроризму на 2023-2025 годы.

Президент дал ряд поручений по усилению деятельности в сфере антитеррора.

#КНБ #президент #Акорда #нацбезопасность

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