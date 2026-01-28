Министр энергетики Ерлан Аккенженов, отвечая на вопросы журналистов в Мажилисе, заявил, что задекларировал годовой доход в размере чуть более 20 миллионов тенге, полученный исключительно за счет заработной платы и премиальных выплат, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Я - политический государственный служащий. Декларацию сдал в соответствии с требованиями законодательства. Наш президент заявил о том, что у нас диктатура закона и объявил программу «Закон и порядок». В соответствии с этим моя декларация была сдана», - сказал Аккенженов.

Министр подчеркнул, что иных источников дохода за отчетный период у него не было.

«Единственным источником дохода за прошлый год является моя зарплата министра. Дополнительного дохода у меня нет», - отметил он.

Отвечая на вопросы журналистов, Аккенженов уточнил, что его ежемесячная заработная плата составляет около 1,2 млн тенге.

«Если мы говорим только про заработную плату, то моя заработная плата в месяц составляет порядка 1 миллиона 200 тысяч тенге», - сообщил министр.

Он также подтвердил, что в декларации отражены премиальные выплаты.

«У нас есть премиальные выплаты, поэтому они все указаны», - добавил Аккенженов.

В итоге, по словам министра, его совокупный доход за год превысил 20 млн тенге.