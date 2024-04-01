Глава Минобороны доложил президенту о работе ведомства

Президент
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Глава государства принял министра обороны Руслана Жаксылыкова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент – Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад руководителя оборонного ведомства о состоянии боевой готовности армии.

Руслан Жаксылыков доложил об оперативной и боевой подготовке армейских подразделений, основных усилиях, направленных на обучение органов управления и личного состава. В ходе беседы была отмечена важность эффективного взаимодействия Вооруженных сил с центральными и местными органами власти в кризисных ситуациях, в том числе в текущий противопаводковый период. 

Президент также был проинформирован об оснащении Вооруженных сил современной техникой и вооружением, развитии войск территориальной обороны, совершенствовании военной инфраструктуры. Озвучена информация о запланированных на 2024 год мероприятиях в рамках председательства Казахстана в ШОС и ОДКБ, а также о проведении крупномасштабных учений, в том числе международного уровня.

Кроме того, главе государства было доложено о работе ведомства по военно-патриотическому воспитанию, весеннему призыву на срочную воинскую службу, мерах по повышению социального статуса военнослужащих и престижа воинской службы. 

Президент отметил важность деятельности казахстанского миротворческого контингента на Голанских высотах под эгидой ООН.

В завершение встречи глава государства поставил перед министром ряд задач, направленных на дальнейшее повышение боевого потенциала Вооруженных сил.

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#минобороны #президент #армия

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