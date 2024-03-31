Глава Минводресурсов рассказал о текущей паводковой ситуации в Казахстане

Паводки
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Нуржан Нуржигитов сообщил, что министерство совместно с местными исполнительными органами сейчас работает над обеспечением безопасности стратегических объектов и работы водохранилищ для накопления паводковых вод и их безопасного пропуска, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ведомство

Фото: t.me/QR_Su_resurstari_ministrligi

Сегодня водохранилища на юге Казахстана уже готовятся к поливному периоду. В центральных, северных, западных и восточных регионах страны ведется пропуск паводковых вод, о режиме работы водохранилищ ежечасно информируются департаменты по чрезвычайным ситуациям и местные акиматы. На сегодня водохранилища в этих регионах свободны на 40% и могут принять 22,7 кубических километров воды.

Например, в Актюбинское водохранилище почти за двое суток (с 27 по 29 марта) поступило 200 млн кубометров воды, то есть более 75% от объема водохранилища. Чтобы не допустить чрезвычайной ситуации и своевременно эвакуировать население, было решено накопить воды в водохранилище на 15 млн кубометров больше пикового значения. На данный момент уровень воды в Актюбинском водохранилище стабилизирован.

Для оперативного реагирования мы ведем беспрерывный мониторинг и информируем акиматы и ДЧС. Крупные водохранилища Тобол-Торгайского бассейна (Костанайская область) могут вместить еще более 550 млн кубометров воды.

В данный момент на паводковых участках республики министерством задействованы свыше 1 000 человек и более 280 единиц техники. На водохозяйственных объектах организованы круглосуточные дежурства. Подготовлены запасы для противопаводковых мероприятий, в том числе песок, щебень, мешкотара и другие необходимые материалы.

Оперативный штаб при министерстве активно взаимодействует с акиматами. На всех гидротехнических сооружениях, находящихся в республиканской собственности, утверждены планы мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод, утверждены графики режима работы водохранилищ. Эксплуатационные службы ведут круглосуточное наблюдение за объектами.

Для минимизации последствий чрезвычайных ситуаций планируется реконструкция 15 действующих водохранилищ. Это позволит исключить угрозу подтопления при паводках более 60 сельских населенных пунктов с населением более 75 тысяч человек. Предполагаемый срок реализации проекта – 2024-2028 годы.

Мы максимально работаем над тем, чтобы организовать безопасный пропуск талых вод, а также их накопление, обеспечивая, при этом, надлежащее состояние водохозяйственных объектов.

#паводки #вода #ситуация

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