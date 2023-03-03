"Законопроект ради законопроекта" – глава Минюста раскритиковал работу госорганов

Фото пресс-службы МЮ РК

Министр юстиции Азамат Ескараев раскритиковал работу госорганов по качеству разрабатываемых законопроектов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Три вопроса рассмотрели в ходе очередного заседания Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности в Министерстве юстиции. Первые два вопроса касались рассмотрения проектов заключений Правительства к законопроектам по вопросам регулирования охраны селекционных достижений и семеноводства и по внесению дополнений в КоАП, инициированных депутатами Парламента. Об основных положениях проектов законов доложился вице-министр сельского хозяйства – Абулхаир Тамабек.

Также участники рассмотрели концепцию законопроекта по вопросам развития квазигосударственного сектора, об основных положениях которого доложил разработчик – вице-министр национальной экономики Ильяс Усеров.

В пресс-службе отметили, что в целях повышения качества законопроектов Министерством юстиции проведена трансформация работы комиссии, ужесточен спрос с разработчиков законопроектов. Министр потребовал от разработчиков проводить отныне более глубокую проработанность концепции законопроектов.

"На площадке МВК вы с концепцией законопроекта уже во второй раз. МВК - хороший фильтр, и дает возможность обсудить и качественно доработать проект. Однако, исходя из содержания озвученных сегодня подходов, доработка не происходит. Нормы, по которым были высказаны на прошлом МВК предложения и замечания, просто исключены. В результате, доработанный вариант консультативного документа фактически отказывается от всех новелл, которые вами предполагались", – отметил Ескараев.

Он подчеркнул, что все остается как есть, за исключением небольших "косметических" изменений.

"Мало того, вами предложено расширить перечень разрешенных видов деятельности госпредприятий, тогда как Правительство планомерно сокращает его, начиная с 2015 года. В итоге получается законопроект ради законопроекта, новелл практически нет. Встает вопрос о необходимости разработки такого законопроекта. Считаю необходимым заметить, что такая ситуация сложилась ввиду того, что не была должным образом проведена широкомасштабная разъяснительная работа по подходам реформы с госорганами, подведомственными организациями", – заключил глава Минюста.