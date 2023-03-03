"Законопроект ради законопроекта" – глава Минюста раскритиковал работу госорганов

Правительство
598
Елисеева Екатерина
корреспондент

Министр юстиции высказал критику в адрес госорганов по качеству разрабатываемых законопроектов.

 

Фото пресс-службы МЮ РК

Министр юстиции Азамат Ескараев раскритиковал работу госорганов по качеству разрабатываемых законопроектов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Три вопроса рассмотрели в ходе очередного заседания Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности в Министерстве юстиции. Первые два вопроса касались рассмотрения проектов заключений Правительства к законопроектам по вопросам регулирования охраны селекционных достижений и семеноводства и по внесению дополнений в КоАП, инициированных депутатами Парламента. Об основных положениях проектов законов доложился вице-министр сельского хозяйства – Абулхаир Тамабек. 

Также участники рассмотрели концепцию законопроекта по вопросам развития квазигосударственного сектора, об основных положениях которого доложил разработчик – вице-министр национальной экономики Ильяс Усеров.

В пресс-службе отметили, что в целях повышения качества законопроектов Министерством юстиции проведена трансформация работы комиссии, ужесточен спрос с разработчиков законопроектов. Министр потребовал от разработчиков проводить отныне более глубокую проработанность концепции законопроектов.

"На площадке МВК вы с концепцией законопроекта уже во второй раз. МВК - хороший фильтр, и дает возможность обсудить и качественно доработать проект. Однако, исходя из содержания озвученных сегодня подходов, доработка не происходит. Нормы, по которым были высказаны на прошлом МВК предложения и замечания, просто исключены. В результате, доработанный вариант консультативного документа фактически отказывается от всех новелл, которые вами предполагались", – отметил Ескараев.

Он подчеркнул, что все остается как есть, за исключением небольших "косметических" изменений.

"Мало того, вами предложено расширить перечень разрешенных видов деятельности госпредприятий, тогда как Правительство планомерно сокращает его, начиная с 2015 года. В итоге получается законопроект ради законопроекта, новелл практически нет. Встает вопрос о необходимости разработки такого законопроекта. Считаю необходимым заметить, что такая ситуация сложилась ввиду того, что не была должным образом проведена широкомасштабная разъяснительная работа по подходам реформы с госорганами, подведомственными организациями", – заключил глава Минюста. 

Популярное

Все
В Караганде восьмилетний школьник спас из пожара 2-летнюю сестру
Прогноз "стабильный": международное агентство подтвердило кредитный рейтинг Казахстана
Игры с законом: как владельцы остались без прав
Пропавшую актюбинку нашли мертвой в салоне чужого авто
"Полчища клопов и тараканов": волонтеры сняли на видео квартиру одинокой матери с детьми в Актобе
Стартовали II зимние спортивные игры "Дети Азии"
Смерть сенатора Гульмиры Каримовой обернулась уголовным делом
Спецоперация КНБ: в Мангыстау задержали преступную группу, истреблявшую сайгаков
Жителя Туркестанской области избили и отобрали лошадь
Два автобуса с иностранцами застряли на трассе в Актюбинской области
Меры по повышению доходов и качества жизни населения обсудили в  Жетысуской области
В Талдыкоргане на трассе столкнулись грузовик и внедорожник
Казахстанец стал лучшим в мире по брейк-дансу в Японии
Последний матч ХК "Барыс" закончился поражением
Казахстанские стрелки завоевали 5 медалей Кубка Азии
"Хоргос" возобновит работу
Казахстан поддерживает позицию Китая по политическому урегулированию украинского кризиса
На видео попала погоня за пьяным водителем в Абайской области
Мужчина устроил стрельбу в развлекательном заведении Петропавловска
Психолог предупредила об опасности длительного использования телефона
Осадки прогнозируют синоптики в Казахстане
Девочка-подросток выпала с балкона 6-го этажа в Туркестане
Казахстан планирует существенно нарастить производство товарного газа и электроэнергии к 2029 году
Поправки в Налоговый кодекс подписал Токаев
Токаев подписал закон о цифровых активах
Отец пытался вскрыть себе вены на глазах у детей в Таразе
Президент утвердил поправки в Кодекс об административных правонарушениях
Водители автобусов в Семее решили начать неделю невыходом на работу
Собиравшую ягоды женщину застрелили в СКО: осужден бывший полицейский
Астанчанин выбросил из окна 4-летнего племянника, зарезал тёщу и спрыгнул с 7-го этажа
Источник достоверности и правдивости
У каждого вайнаха есть своя казахская история
Из космоса опасные сигналы
Сбой в работе сайта по автокредиту объяснили в ФРП
Костанайцы стали меньше платить за тепло
Второе за сутки землетрясение произошло в Турции. Число жертв превысило тысячу человек
Сразу в трех регионах Казахстана ощутили землетрясение
На избившую парня студентку колледжа завели уголовное дело в Алматы
В Мангистау выявили незаконную схему транзита автомобилей
Жумангарин встретился с руководителем Wildberries
"Открыто ищут наркозакладки" – на видео очевидцев отреагировала полиция Талдыкоргана
Подростку с кольцом в носу понадобилась помощь спасателей в Шымкенте

Читайте также

Пул совместных инвестпроектов обновили Казахстан и Узбекист…
Казахстан и Узбекистан определили место строительства МЦПК …
План мероприятий празднования 800-летия Султана Бейбарса ут…
"Жители ждут, надо не затягивать" – премьер о развитии Кона…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]