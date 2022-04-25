Официально
Глава МИОР встретился с представителями Алматинского медиа сообщества

Глава МИОР Аскар Умаров провел рабочую встречу с представителями Алматинского медиа сообщества, по обсуждению подходов пересмотра медиа законодательства.

В ходе мероприятия приняли участие руководители печатных изданий, телеканалов и интернет-ресурсов.

В своём выступлении Министр отметил, что в рамках послания Президентом перед Министерством поставлена задача по пересмотру отраслевого законодательства.

В целом, в ходе обсуждения определено общее понимание ряда механизмов пересмотра медиа законодательства.

Кроме того, Аскар Умаров призвал участников встречи внести свои предложения и принять активное участие в разработке законопроекта.

Отметим, что в настоящее время в Министерство поступают предложения по пересмотру законодательства от граждан и организаций.

Популярное

Все
Казахстанские борцы добыли пять золотых медалей на турнире в Монголии
В частных детских садах Актау незаконно взимали деньги с родителей
​​​​​​​С учетом вины подозреваемых
Чтоб не пусто было
​​​​​​​Средство против инфляции
Штрафы не возместят ущерб
Ориентированы на пациента
Село под ключ
Дайте газу!
​​​​​​​Нужен диалог
Дома, не организовавшие ОСИ или ПТ, рискуют остаться без коммунальных услуг
Земля должна работать
О биологической безопасности
Еще один год
Продуктивный диалог
Основные задачи
«Золотые» квадратные метры
Наказание должно быть соразмерным
На соответствие требованиям
Пожароопасный сезон
ОСИлим ли?
Не все так просто
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Беспрецедентное для Казахстана судебное решение вынесли в ЗКО
Какие риски несет переход к новой системе управления жилым фондом в Казахстане
Жительницу Лисаковска нашли убитой в её квартире
Сотрудника районного суда в Алматы подозревают во взяточничестве
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
Роналду сообщил о смерти сына
Почти 1,5 млн "реабилитированных" заемщиков снова оформили кредиты за год в РК
Глава Народной партии Казахстана высказался о новых политических реформах Токаева
Как собираются менять прибрежную зону озера Сайран в Алматы
Французский экономист высказался о мировом будущем доллара и юаня
Как ЕАЭС устоять перед мощным экономическим кризисом – аналитика
Вымогавшего у предпринимателей деньги лидера ОПГ задержали в Павлодаре
С неприятным сюрпризом в магазинах все чаще сталкиваются жители Петропавловска
Подозреваемых в шпионаже против Казахстана задержал КНБ
Компания "Philips" предложила сотрудничество казахстанскому ученому
Какие проблемы испытывает казахстанская нефтянка и как можно от них избавиться?
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Снег и дожди идут в Казахстан
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?

Читайте также

Официально
Особая миссия возлагается на этнокультурные объединения
Официально
Необычное приключение. Особенные дети посетили ГРЭС-1 и раз…
Официально
Меры по решению проблемных вопросов по газификации регионов…
Официально
Председатель Сената встретился с Вице-Спикером Парламентско…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]