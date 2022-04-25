Глава МИОР встретился с представителями Алматинского медиа сообщества

Глава МИОР Аскар Умаров провел рабочую встречу с представителями Алматинского медиа сообщества, по обсуждению подходов пересмотра медиа законодательства.

В ходе мероприятия приняли участие руководители печатных изданий, телеканалов и интернет-ресурсов.

В своём выступлении Министр отметил, что в рамках послания Президентом перед Министерством поставлена задача по пересмотру отраслевого законодательства.

В целом, в ходе обсуждения определено общее понимание ряда механизмов пересмотра медиа законодательства.

Кроме того, Аскар Умаров призвал участников встречи внести свои предложения и принять активное участие в разработке законопроекта.

Отметим, что в настоящее время в Министерство поступают предложения по пересмотру законодательства от граждан и организаций.