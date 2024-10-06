Глава НЯЦ сделал свой выбор на референдуме по АЭС

Фото: НЯЦ РК

«Сегодня принял участие в голосовании на референдуме по вопросу строительства АЭС в Казахстане. Свой выбор я сделал. Считаю этот день очень важным для нас, казахстанцев, нам дана возможность самим принять решение, которое определит, как будет развиваться наша страна на многие десятилетия вперед», - сказал Эрлан Батырбеков.

Он напомнил, что на протяжении всего текущего года и особенно интенсивно в последние месяцы наши ученые и специалисты активно участвовали в разъяснительной работе с населением, отвечая на вопросы, волнующие общество.

«Хочу поблагодарить команду Национального ядерного центра, всех, кто был вовлечен в эту деятельность. Это была очень важная и ответственная для нас миссия. Учитывая важность рассматриваемого на референдуме вопроса, призываю всех казахстанцев проявить свою гражданскую активность, прийти на избирательный участок и сделать свой выбор», - сказал гендиректор НЯЦ РК.

Напомним, сегодня в Казахстане проходит всенародное голосование по строительству атомной электростанции (АЭС).

На голосование вынесен главный вопрос: «Согласны ли вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?» Для казахстанцев будут доступны два варианта ответа — «Да, согласен» и «Нет, не согласен». Бюллетени напечатаны на двух языках — казахском и русском.

Референдум будет считаться состоявшимся, если в нем примет участие более половины граждан, включенных в список для голосования. Всего, по закону о республиканском референдуме, сегодня в голосовании могут принять участие 12 244 683 человека.