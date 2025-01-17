Глава Сената поздравил с юбилеем коллектив газеты «Казахстанская Правда»

105 лет с момента начала выпуска в этом году отмечает республиканская газета «Казахстанская правда»

Фото: пресс-служба Сената

В работе научно-практической конференции «Этапы большого пути», посвящённой юбилею газеты, принял участие председатель Комитета Сената по социально-культурному развитию и науке Нурторе Жусип. Он зачитал поздравительное обращение председателя Сената Маулена Ашимбаева к участникам конференции, коллективу и читателям газеты, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

В своём поздравлении спикер Сената подчеркнул значимость этой даты для казахстанской журналистики, отметив вклад газеты в развитие информационного пространства страны, формирование общественного мнения, и защиту национальных интересов.

«Общенациональная газета «Казахстанская правда» на протяжении более века является летописцем важнейших событий в жизни нашей страны. Ваш коллектив неизменно отличает безупречное качество работы, ответственность и высокая журналистская культура. «Казахстанская правда» — это зеркало эпох, в котором нашло отражение становление суверенного государства, исторические преобразования и все судьбоносные решения нашей страны. Сегодня, в век стремительных цифровых технологий, издание продолжает оставаться надёжным источником информации, демонстрируя высокий уровень профессионализма и глубокое внимание к актуальным вопросам общества», - говорится в поздравительном адресате Маулена Ашимбаева.

В свою очередь известный журналист и медиаменеджер Нурторе Жусип, отметил, что эта дата стала не только поводом для подведения итогов, но и возможностью вдохновить коллектив издания на новые профессиональные достижения.

Также сенатор подчеркнул значимость работы представителей СМИ, объективно и беспристрастно освещающих события, которые происходят в стране и за ее пределами.