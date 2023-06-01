Глава Сената раскритиковал работу СЭЗ

По словам Ашимбаева, с такими показателями квазигоссектор и без СЭЗ мог бы инвестировать и строить предприятия.

Фото пресс-службы Сената Парламента РК

На заседании Сената Маулен Ашимбаев подверг критике неэффективную работу СЭЗ. Как он отметил, огромные суммы денег вкладываются государством на развитие специальных экономических зон в Казахстане, при этом, налоговые поступления едва достигают 10% от вложений. Острым остается и вопрос инфраструктурный оснащенности спецзон - лишь 17%, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

«Глава государства не раз поднимал вопрос эффективности деятельности специальных экономических зон. В Атырау работает CЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк». Согласно данным Высшей аудиторской палаты, в этот СЭЗ государством вложено 162 млрд тенге. В то же время, в период с 2013 по 2020 годы, налогов участники этих зон заплатили на сумму 16 млрд тенге. То есть государство получило 10% от той суммы, которую вложило. Вы, конечно, можете сказать, что это только начало, но мы видим факты», – раскритиковал глава Сената доклад вица-министра индустрии и инфраструктурного развития.

Он добавил, что этим проблема неэффективности СЭЗ не ограничивается. По мнению Маулена Ашимбаева, вместо того, чтобы использовать ресурсы квазигоссектора, следует сместить акцент на привлечение реальных инвестиций – отечественных и зарубежных компаний.

«Инфраструктура СЭЗ Атырау обеспечена только на 17%. Получается, более 80% инфраструктуры не построено. Еще один факт. 99,6% инвестиций, которые туда вложены, это инвестиции квазигоссектора, а СЭЗ создаются для привлечения иностранных и отечественных инвестиций. То есть мы создаем СЭЗ, вкладываем средства, получаем только 10% отдачу в виде налогов, при этом инвестируют туда квазигоскомпании. О какой эффективности мы тогда можем говорить? Квазигоссектор и без СЭЗ мог бы инвестировать и строить эти предприятия», – возмутился Маулен Ашимбаев, приводя печальную статистику.

В этой связи он поручил профильному комитету Сената всесторонне изучить вопрос и представить рекомендации до 15 июня.