Глава Сената указал на ряд проблем в машиностроительной отрасли Казахстана

Спикер Сената Маулен Ашимбаев встретился с депутатами маслихатов и общественностью Костанайской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Фото: пресс-служба Сената

Повестка дня охватывала вопросы реализации поручений главы государства и новые направления совместной работы Сената с маслихатами по содействию развитию потенциала регионов.

Также председатель палаты принял участие в работе круглого стола, в ходе которого были обсуждены законодательные основы развития машиностроения, и встретился с коллективами чугунолитейного, автомобильного заводов и других крупных промышленных предприятий региона.

Приветствуя участников круглого стола, посвященного вопросам развития машиностроительной отрасли, Маулен Ашимбаев отметил, что глава государства поставил амбициозную задачу по обеспечению качественного экономического роста в стране. В этом контексте обрабатывающей промышленности и, в частности, машиностроению, как сектору высокого предела и с высокой добавленной стоимостью, отводится особая роль.

В этой связи в ходе заседания было указано на ряд проблем, над решением которых необходимо сосредоточиться в первую очередь и консолидировать усилия всех заинтересованных сторон. Среди них – отсутствие доступного долгосрочного финансирования, дороговизна сырья, импортозависимость, внедрение новых технологий в производство и другие актуальные задачи.

«Недостаточность доступного долгосрочного финансирования сдерживает развитие машиностроительной отрасли и не позволяет в полной мере реализовать ее потенциал. Это важно для инвестирования в модернизацию оборудования, внедрения новых технологий и расширения линейки выпускаемой продукции. Еще одна проблема – дороговизна и ограниченность поставляемого сырья: алюминия, цинка, меди и свинца, перечень которых необходимо расширять. Также ряд компаний предпочитают закупать импортное оборудование и технику, что приводит к оттоку капитала из страны и сдерживает развитие собственных производственных мощностей. Для решения этих проблем рассматриваем вопрос внесения дополнений в законы страны. Важно реализовать меры как по повышению качества и конкурентоспособности отечественной продукции, так и по совершенствованию системы закупок, а также активному продвижению казахстанских товаров на внутреннем рынке», – отметил спикер палаты.

Он напомнил, что при Сенате действует специальная рабочая группа, в рамках которой идеи и предложения по стимулированию развития отечественного машиностроения внимательно изучаются и будут учтены при разработке соответствующего закона.

В ходе встречи с депутатами маслихатов и общественностью региона Маулен Ашимбаев подчеркнул промышленный потенциал Костанайской области и выразил готовность депутатов Сената на законодательном уровне оказать поддержку в его реализации. В частности, речь шла о поддержке проектов, нацеленных на наращивание промышленного, индустриального производства и развитие аграрного сектора.

«Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в своем Послании подчеркнул важность развития новых точек роста в регионах. Костанайская область обладает значительным промышленным потенциалом, в том числе в горнодобывающей и машиностроительной отраслях. В регионе успешно реализуются многие важные индустриальные проекты. Аграрии Костанайской области вносят значительный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны и достижение высоких урожаев зерновых. Со стороны Сената в предстоящий период будем продолжать оказывать поддержку дальнейшему развитию области», – отметил председатель палаты в своем выступлении.

Наряду с этим акцент был сделан на важности укрепления взаимодействия депутатов всех уровней для обеспечения эффективной реализации инициатив, озвученных президентом на Втором республиканском форуме депутатов маслихатов.

Маулен Ашимбаев призвал коллег активнее принимать участие в законодательной работе Парламента и выработке концептуальных предложений для решения тех или иных вопросов регионов. Так, он напомнил, что в текущей сессии депутатскому корпусу предстоит работа над Бюджетным, Налоговым, Строительным и Водным кодексами, а также над новым законом о банках и Цифровым кодексом.

«Необходимо более активное участие маслихатов в обсуждении и разработке законодательных норм, в частности, по налоговому законодательству. При этом налоговая политика должна стать эффективным инструментом решения социальных проблем и стимулирования экономического роста. Наша задача – создать сбалансированное налоговое законодательство, которое в том числе учитывает интересы участников аграрного сектора, способствует их развитию и поддерживает их вклад в продовольственную безопасность. Кроме того, как подчеркнул президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, маслихаты должны стать центром формирования новой волны публичных политиков, способных эффективно решать задачи, стоящие перед регионами. Поэтому будем совместно активно работать в рамках этих и других направлений, способствуя повышению благосостояния граждан и решению проблем регионов», – резюмировал Маулен Ашимбаев.

Кроме того, в рамках поездки председатель Сената ознакомился с ходом строительства завода по производству автомобилей KIA, посетил чугунолитейный завод ТОО «KamLitKZ», предприятия «СарыаркаАвтоПром» и AGROMASH.

Сенаторы также встретились с воспитанниками SMART-центра для детей «IQostanay», где в настоящее время дополнительное образование получают около двух тысяч учащихся. Здесь функционируют 24 кружка и действуют оснащенные современными технологическими средствами кабинеты киберспорта, инженерии, авиамоделирования, а также химическая и физическая лаборатории, лаборатория возобновляемых источников энергии, актовый, учебный и хореографические залы.