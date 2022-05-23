Глава ВОЗ высказался об окончании пандемии коронавируса

Глава ВОЗ заявил, что пандемия коронавируса пока не закончилась, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус выступил в Женеве на 75-й Всемирной ассамблее здравоохранения. В своей речи он вновь напомнил про опасность COVID-19 и отметил, что пандемия коронавирусной инфекции ещё не закончилась, несмотря на снижение числа зарегистрированных случаев после пика во многих странах.

"Мы снижаем бдительность на свой страх и риск. Отказ от тестирования и секвенирования означает, что мы не замечаем эволюцию вируса", – сказал глава ВОЗ.

Он подчеркнул, что почти 1 млрд жителей стран с низким уровнем дохода до сих пор не получили вакцину от ковида.

"Зарегистрированные случаи увеличиваются почти в 70 странах во всех регионах, и это в мире, где показатели тестирования резко упали", – сказал он.

Напомним, что на данный момент в мире растёт количество случаев заражения оспой обезьян. Число стран, где зафиксирована оспа обезьян, выросло до 15. Летальных исходов нет.