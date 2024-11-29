Главе Минкультуры поручено взять на особый контроль подготовку к юбилейным датам 2025 года

Президент, Культура
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра культуры и информации Аиду Балаеву, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба президента РК

Президент был проинформирован об осуществленных министерством в 2024 году мерах в сферах культуры, информации, гражданского общества, религии, межэтнических отношений, молодежной политики и креативных индустрий, семейно-демографической сферы, архивов и библиотечного дела, а также о планах ведомства на 2025 год.

Как рассказала Аида Балаева, в этом году казахское искусство впервые было представлено на всемирно известных арт-площадках: Венецианской биеннале, Музее азиатских искусств Гиме. Издательская продукция Казахстана была продемонстрирована на крупнейшей в мире Франкфуртской книжной ярмарке.

Важным проектом с точки зрения продвижения истории, культуры и традиций страны стал запуск информационно-просветительской платформы Qazaq сulture на восьми языках. Также ярким культурно-массовым событием стали церемонии открытия и закрытия V Всемирных игр кочевников в Астане.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено о работе министерства в сфере законотворчества. В 2024 году в Казахстане был принят новый закон о СМИ, направленный на повышение статуса журналиста. В Парламенте рассматриваются поправки в законодательство, направленные на обеспечение прямого финансирования киностудии «Казахфильм».

Глава государства был проинформирован о поддержке развития волонтерского движения. Как сообщила министр, по сравнению с 2022 годом количество активных добровольцев увеличилось до 240 тыс. человек. Ежегодно реализуются более 50 волонтерских проектов, 7 казахстанских волонтеров направлены в структуры ООН.

По словам министра, разработан пакет мер поддержки креативных индустрий, который включает создание Фонда креативных индустрий, расширение компетенций центральных и местных исполнительных органов. Введен специальный налоговый режим для субъектов креативной индустрии. С начала года в стране открыты 10 креативных центров и хабов.

В завершение президент поручил взять на особый контроль ход подготовки к таким юбилейным датам и знаковым событиям следующего года, как 30-летие Ассамблеи народа Казахстана, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Съезд лидеров мировых и традиционных религий.

 

#Токаев #Минкультуры #поручения #Балаева

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