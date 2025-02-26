Главное – не сдаваться

Зрители, пришедшие на вернисаж, смогли не только увидеть портреты красивых женщин, но и услышать их истории о том, что помогает победить тяжелую болезнь.

Павлодарская область много лет остается в печальных лидерах по онкологии: только в минувшем году на учет с таким диагнозом впервые встали 2 357 человек. По итогам 2024 года уровень заболеваемости злокачественными новообразованиями составил 320,4 случая на 100 тыс. населения – немногим меньше, чем в 2023-м, но это по-прежнему четвертый показатель по стране. А вот уровень смертности и вовсе вырос – с 98,9 до 101,8чслучая на 100чтыс. человек.

К сожалению, мы уже привыкли к сообщениям о том, что каждый год выявляются тысячи новых случаев рака. Но за любыми цифрами стоят реальные люди. И действительно шокирующей новостью становятся не статистические данные, а слова врача о твоем онкологическом диагнозе.

С 2022 года в Павлодаре действует сообщество поддержки онкобольных Nur jausyn, одна из миссий которого – вернуть веру в себя и любовь к жизни людям, недавно узнавшим о своем диагно­зе. Помимо информирования и психологической, моральной поддержки, сообщество занимается организацией различных мероприятий. Фотовыставка портретов участниц сообщества уже стала традиционной. В этом году вернисаж проводят в третий раз, а площадкой выбрали городскую библиотеку.

Героини фотовыставки – совершенно разные жительницы области, кто-то узнал о своей болезни в прошлом году, а кто-то – 20 лет назад. Например, пенсионерку Марию Петровну Трутову наверняка встречали многие павлодарцы – во время ее прогулок по набережной или необычных заплывов. Мария Петровна много лет ведет здоровый образ жизни, занимается скандинавской ходьбой и моржеванием – несмотря на онкологию и даже вопреки диагнозу, который ей поставили два десятка лет назад.

В том же 2005 году рак молочной железы диагностировали молодой женщине – Оксане Корюкиной. Она сразу же прошла лечение, а спустя шесть лет ремиссии родила младшую дочь, и теперь – трижды мама и уже даже бабушка. Это ли не лучший аргумент для борьбы тем молодым женщинам, кто недавно столкнулся с болезнью и еще хочет познать радость материнства?

Начни делать то, что никогда не делал – этот принцип помогает бороться со сложной болезнью Елене Коноваловой. 20 лет она проработала на Павлодарском нефтехимическом заводе, но, столк­нувшись с диагнозом в 2022-м, вынуждена была уйти с завода. Зато сейчас занимается новым делом – Елена учится петь в школе «Микрофон», и музыка дарит ей новые силы.

Самая молодая героиня фотовыставки – очаровательная мама двоих детей, домохозяйка Анастасия Смеян. В 2020 году ей поставили диагноз: трижды негативный рак молочной железы. Но Анастасия уверена, что не опускать руки – это лучшее, что она может сделать для себя.

Каждой участнице есть что рассказать о своем непростом пути к здоровой жизни. Но объе­диняет их не только слово «онкопациент». Своими историями и участием в фотовыставке они хотят подчеркнуть, что даже самый непростой онкологический диагноз – это не приговор, а психологический настрой имеет такое же важное значение, как и правильное лечение.

– Одна из больших психологических проблем для женщин в диагнозе – это потеря красоты из-за сложного лечения. Поверьте, есть немало случаев, когда молодые пациентки просто отказывались от химиотерапии из-за страха потерять волосы, брови, ресницы, – рассказывает руководитель сообщества Nur jausyn Алтын Садвакасова. – И нашей выставкой мы хотим показать в том числе, что даже онкопациенты могут быть красивыми, ухоженными, но куда важнее – счастливыми. У каждой из участниц за спиной непростой путь и не один курс химиотерапии, но раз они смогли преодолеть это испытание, то это по силам и другим.

У самой Алтын непростая история. Симптомы болезни начали проявляться у нее потерей сознания в 2021 году, когда она была в положении и ждала четвертого ребенка. Но рак головного мозга – а именно такой диагноз поставили женщине – не дал шансов на рождение этому малышу, а также поставил жирную некрасивую точку в карьере Алтын. Она работала старшим следователем, имела звание майо­ра полиции, но была вынуждена по состоянию здоровья уйти со службы. Профессиональную привычку находить ответы на все вопросы она направила в общественное русло и в конце 2024-го даже стала волонтером года в Павлодарской области по направлению «здоровье».

Кроме того, совсем недавно Алтын Садвакасова вошла в число первых сертифицированных равных консультантов в нашей стране. Вместе с несколькими другими казахстанками она прошла специальное обучение новому формату поддержки людей с онкологией. Равный консультант – это не врач, не психолог и не социальный работник. Это связующее звено между пациентом и всеми вышеперечисленными – человек, поборовший рак и вошедший в стойкую ремиссию. Он на равных делится опытом, отвечает на вопросы и помогает справиться с бытовыми сложностями.

Еще до прохождения этого обу­чения Алтын неплохо организовала взаимодействие сообщества, где ключевая площадка для общения – это WhatsApp-чат. В нем состоят сейчас почти 200 человек. Они делятся друг с другом опытом, отвечают на воп­росы не только о лечении, но и об оформ­лении инвалидности, получении социальных льгот и так далее. А вот, например, реклама БАДов, советы нетрадиционных методов лечения в группе запрещены.

Выступивший на открытии выставки заведующий диспансерным отделением областного онкологического диспансера Сергей Борисенко подчеркнул, что медики рады сотрудничеству с сообществом. Случается, что врачам не удается найти весомые аргументы, чтобы убедить сомневающихся пациентов в необходимости лечения – из-за страха неизведанного, недоверия к отечественной медицине. Бывает, что человек в самом начале своего пути сталкивается с нечистоплотными предпринимателями, которые за большие деньги продают растерянным больным природные чудо-средства, обе­щая исцеление без боли. И тогда теряется самое важное – время, которого после возвращения к официальной медицине в запущенном состоянии у человека просто уже может не быть. И вот сообщество взяло на себя роль такого группового наставника, который помогает и больным, и врачам максимально эффективно бороться с онкологией.

Когда выставка в библиотеке завершится, портреты будут размещены в отделениях онкодиспансера, чтобы участницы проекта своими улыбками вдохновляли на борьбу тех, кто находится сейчас в стационаре.