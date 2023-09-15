Главное – свое!

Павлодарские дачники – это большое сообщество. И вопреки расхожему мнению, далеко не все они пенсионеры или люди предпенсионного возраста. Дачная молодежь – те, кому от 30 до 45, – с интересом осваивает современную культуру земледелия. Благо есть масса информации в Интернете и куча торговых площадок, готовых доставить даже заморскую экзотику. Покупают самые разные семена, разводят десятки сортов цветов, а сколько внимания уделяют ягодам...

Есть в этой садовой романтике и состязательный элемент – любят дачники похвалиться необычными «растишками», крупными плодами, объемами. На местном павлодарском телеканале «Ирбис» уже второй сезон запускают челлендж «Вот это урожай!» и в день получают не меньше десятка фотографий от горожан на дачную тему. Хорошо, что чужие амбиции единомышленников не обижают, и эти снимки, продублированные в соцсетях, собирают восторженные комментарии. Больше всего комплиментов получают увесистые томаты.

– Это лето пролетело как-то особенно быстро и было непрос­тым: на смену изматывающей жаре пришли дожди. В итоге сначала ничего не росло, потом все разом начало расти, в том числе трава. Помидоры поздно пошли, по сути, только в сентяб­ре, и начали массово спеть, уже октябрь на носу, а у меня на грядках еще все практически зеленое висит. А ведь к помидорам у меня особенная любовь: каждый год стараюсь новые сорта найти. В этом году, например, посадила 25 разных сортов – кус­тов 300 вышло, – рассказывает молодая павлодарская дачница Елена Волкова. – Наверное, интуи­ция уже срабатывает – довольна всеми, даже новинками. В фаворитах «черная мадонна» – сладкая, плотная, очень урожайная, «малахитовая шкатулка» – мясис­тые желто-зеленые помидоры, самый большой в 700 граммов почти вышел. «Нина» поразила красивой фигурной формой и отменным вкусом. Ну а как ведет себя в засолке «сызранская пипочка»! Упругие, очень сладкие, никогда не трескаются – банки на загляденье получаются.

Испытание пройдено

Сезон в павлодарских садоводствах близится к концу – ох, и непростым он был в этом году. Погода как будто испытывала дачников на прочность, причем начала делать это еще в прошлом году. Морозы в октябре 2022-го легли на голую землю, а потому весной для многих обнаружились потери – вымерз озимый чеснок, подмерзли клубника, малина, молодые саженцы плодовых деревьев. Потом были апрельские заморозки, поздняя весна и, наконец, изнуряющая жара летом без дождей.

Признаться, это подпортило дачникам и настроение, и виды на урожай. Несмотря на полив, сохло действительно все.

– Огурцы – сплошной пусто­цвет, в этом году осталась я без хрустящей радости, – рассказывает павлодарская пенсионерка Марина Федоровна Кузнецова. – Впрочем, как и большинство соседей по дачам. И это не только у нас, в «Здоровье», но и у знакомых в «Надежде», в «Северном» то же огорчение – лето без огурцов. Для Павлодара – странное дело, но так вот жара на нас повлияла. Как же боялись, что и без помидоров останемся, ведь весь первый цвет просто засыхал. Но вспомнили старые проверенные рецепты, которые давненько не применяли, – опрыскали помидорные цветы раствором борной кислоты, и дело пошло. Кабачков долго не было, а потом как в анекдоте: одиночество – это когда в августе тебе никто не предлагает кабачков. С трех кустов собираю десятками, так еще и соседи норовят угостить. Каждый раз думаю: сажать не буду, все равно кто-нибудь даст, но нет, свои вкуснее, кажется. Не удалась у меня весной рассада баклажанов, выжили пять кустиков всего, но благодаря этому я открыла для себя сорт «виталик», которым соседка поделилась. Белые, а не синие, длинные, совершенно без горечи, так еще и мощные кусты просто усыпаны овощами. И ведь если подумать, урожай у старательного дачника плохим не бывает, мы же не одно что-то растим.

Согласна с «коллегой» и Елена Волкова – при поддержке сына-старшеклассника умудряется она ухаживать за двумя участками, причем в разных садоводствах – ездит туда после работы. И труд, который в удовольствие, приносит не только радость, но и доход.

– Всего хватает – и зелени, и овощей, и фруктов, и ягод. И ведь сейчас есть выбор разных видов, сортов, например, у меня и ежевика плодоносит, хотя, в общем-то, это южная культура. Я всегда довольна, свои две дачи люблю, им благодарна, знаю, что они мне благодарностью отвечают за любой вложенный труд. Дачник никогда не останется голодным, даже в такой странный сезон, как этот, – считает Елена.

А уж странным его можно считать хотя бы потому, что в июне-июле почти не было павлодарских ягод. Вишня не уродилась вообще – по весне, перед тем как ей набрать цвет, прошел сильный мороз, в итоге самая обильная культура не дала ягод абсолютно.

– Никого не знаю, у кого была бы вишня. У меня на трех деревьях было по три ягодки. И черной смородины из-за весенних морозов не было, хотя кое-кто из соседей небольшой урожай получил. Первая клубника шла не самым лучшим образом, но уже из-за жары и засухи. Так что вначале казалось, что ждет нас этим летом сплошное разочарование, – продолжает подводить итоги сезона дачница. – Но, видимо, наши усилия не прошли даром. Уже с августа и клубника многоразовая пошла – я в этом году новые сорта посадила, и они выстрелили. Груша очень порадовала: вначале вроде затаилась, а потом – позже обычного – расщедрилась, больше 400 литров я собрала. В другие сезоны неплохо торговала клубникой, а вот этим летом груша выручила. Причем в самом прямом смысле – основной доход упал, но дача помогла. А вот что радует каждую осень, так это многоразовая малина. Даже просто любоваться прият­но, а что говорить про урожай: через день по 5 литров с 10 кустиков собираю. И в зиму она уходит с ягодами.

Кстати, малина павлодарским дачникам, кто старается реализовать излишки урожая, традиционно дает хорошую выручку. Так уж сложилось, что она в полтора раза дороже клубники, а уж осенняя малина – даже в два раза. Есть эта ягода не у всех, конкуренции меньше, а потому сейчас на базарчиках продают ее по 2 500 тенге за литр. Можно и саженцы продать – покупать у соседей дешевле, чем заказывать в магазинах, плюс проверенные сорта.

Труд надо ценить

Хороший дачник всегда с юмором подходит к своему любимому детищу: выкопали картошки больше, чем посадили – и то хорошо. В этом году без юмора никак. Кстати о картошке – самой традиционной павлодарской культуре, которая нынче садоводов богатым урожаем не радует. Впрочем, нет повода и для паники: по 20 ведер с сотки выходит.

Несмотря на то что в Прииртышье много второго хлеба традиционно выращивают профессиональные аграрии, и в сезон, что называется, с полей, цены довольно низкие, всегда находится и свой покупатель на дачную картошку. А ведь она подороже: например, сейчас можно купить у фермеров по 50–70 тенге за кило, а дачную отдают по 90–100 и даже по 165. Картофель чаще продают через Сеть – объявлений, правда, меньше, чем в прошлые годы, но все же выбор есть.

А вот дачные помидоры наравне с ягодой самый ходовой товар на уличных прилавках. Покупатели знают: уж точно никакой привозной или тепличный томат не сравнится по вкусу с теми, что предлагают бабушки на рынке. А бабушки знают, сколько труда вложено, и потому на ранних порах даже шокируют ценами. Первые дачные помидоры – глянцевые, мясистые – стои­ли и по 1 200, и по 1 500 тенге за кило. Сейчас ценники уже другие – самые нев­зрачные по 300 можно найти, ведь идет массовый сбор, в том числе в пригородных овощеводческих хозяйствах. Но средняя цена – 800 тенге за кило, и люди покупают. Бывают, конечно, и те, кто возмущается, но это от незнания, сколько нужно вложить сил и средств.

На днях и я стала свидетелем эмоциональной лекции, которую молодому мужчине довольно громко читала на историческом уличном базарчике по улице Лермонтова пожилая дачница.

– Только недалекий человек будет высказывать нам свое недовольство, большинство покупателей все-таки ценят труд и осознают, что нам вкладываться в дачу тоже приходится, – в речи продавца явно чувствовалось педагогическое прошлое, но настойчивое предложение покупателя сбросить цену легко отодвинуло ее интеллигентные принципы на второй план. – Нач­нем с рассады. Семена, допус­тим, я свои собираю, но грунт частично покупать приходится. Потом нянькаешься со всходами, как с детьми, – пришлось даже специальную лампу покупать, чтобы подсветку соорудить, – сейчас так в Интернете советуют делать. Силы у меня уж не те – за перекопку дачи весной заплатила 7 тысяч, назем за 15 тысяч купила. Садоводчес­кий взнос больше 25 тысяч. А проезд? Бесплатно меня туда никто не возит. Да и других трат немало. И знаете, у меня молодая соседка по даче, так вот она меня научила ценить свой труд. Постоянно говорит, мол, баба Света, за бесценок никогда не отдавайте. Если кому-то дорого, они могут просто взять в аренду дачу – сейчас брошенных участков уйма, с этим проблем нет. Выращивайте дешевое. И я вот прислушалась, но все же цены не загибаю: 700 тенге за килограмм шикарных малиновых помидоров – недорого. Это же «бычье сердце»!

Пришлось парню купить не килограмм, а два: вот уж точно – скупой платит дважды.

Как обстановка?

С этой фразы каждое утро, часов в шесть, оживает дачный ватцап-чат. Владельцы участков садоводства «Здоровье» интересуются новостями у тех, кто пока еще ночует на дачах.

Если вы думаете, что больше всего ватцап-сообщений копится в семейных чатах или в родительских у школьников, или в соседских, то вы ошибаетесь. В чатах садоводств больше всего общения – к вечеру собирается и по 300, а то и по 500 непрочитанных сообщений. Вот где жизнь кипит!

Обсуждают садоводы все. Вес­ной делились контактами и отзывами помощников: перекопщиков, доставщиков перегноя, обсуждали сроки посадки. В июне жаловались друг другу на ужасные огурцы и капусту, что никак не хотела собираться в кочаны из-за жары. В июле колорадского жука вспоминали – вот уж напасть, с которой бороться надо с умом.

На дворе сентябрь, и на повестке три вечные темы: дождь, собаки и воры. Продолжая тему непростого погодного сезона, нужно обязательно поругать начавшуюся осень – в Павлодаре дожди идут почти каждый день. Как будто все «сэкономленное» засушливым летом решили выдать дачникам про запас. Но кому же сейчас нужны осадки?!

Предприимчивым мерзавцам – дачным ворам. Не гнушаются они ничем. Уносят инвентарь, прихватывают все металличес­кое, выносят окна, пробираясь в закрытые домики в поис­ках съестных запасов. Но самое обидное, что снимают урожай. И пока садоводы находятся на работе или просто ждут, когда же кончится дождь, воришки собирают крупные помидоры, включая зеленые, с корнями вырывают перцы и баклажаны, чтобы не обрывать на участках, где их могут заметить. Умудряются даже картофель выкопать. Соседи жалуются друг другу – у кого сливу обобрали, у кого зимние яблоки – крупные, но еще дубовые были. В такие моменты жалко даже кабачки…

К сожалению, бороться с дачными ворами совсем непросто. Как говорится, не пойман – не вор. А ведь бывали случаи, когда наглых мужиков заставали на своих грядках женщины и слышали в ответ на свое возмущение: «Скажи спасибо, что цела». Участковый на дачах не дежурит, чтобы оперативно задержать воров, а дачных охранников буквально по два-три на садоводство… В общем, тема с бородой. Вот и остается дачникам помогать другу другу по соседству, хотя бы приглядываясь к незнакомым прохожим и сообщая в чатах, где и кого заприметили.

К слову, приглядываться в конце сезона приходится и к бродячим собакам да кошкам. Тут уже упрекнуть, кроме самих садоводов, некого. Летом привозят питомцев, которые без присмотра активно плодятся, а осенью далеко не всех развозят по квартирам.

Недавно даже аким Павлодарской области Асаин Байханов через «Инстаграм» обращался к садоводам, мол, имейте совесть – если уж домой не забираете, то стерилизуйте, чтобы они не плодили бездомное потомство.

Вряд ли главу региона услышали те, кому действительно предназначались эти слова, но в одном из популярных ватцап-чатов «Садоводы Павлодара» всю последнюю неделю идут сбор и распределение обязанностей – кто будет ловить кошек, кто повезет на стерилизацию, а кто найдет новых хозяев. Все-таки павлодарские дачники – очень неравнодушное сообщество, здесь любят все живое – выращивать и спасать…