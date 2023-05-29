Главное – верить

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Айгуль Турысбекова, Алматы

Благотворительный форум «Время добрых дел», приуроченный к первой годовщине РОО «Союз родителей особенных детей», объединил на одной площадке экспертов, родителей и социальных работников этой сферы.

Как отметила председатель правления республиканского общественного объединения «Союз родителей особенных детей» Рауан Сагадиева, по статистике в Казахстане зарегистрировано 12 тыс. семей, воспитывающих особенных детей. Всего в стране проживают 188 тыс. детей с ограниченными возможностями, имеющих 18 различных диагнозов. Рядом находятся родители, которые имеют безграничное желание помочь им в преодолении проблем со здоровьем и интегрировании в общество. В результате достигаются прекрасные результаты в образовании, спорте и других сферах.

– Мы не требуем каких-то похвал, мы счастливы, что помогаем особенным детям. А они помогают нам изменить мир вокруг: сделать людей более эмпатичными, сопричастными, неравнодушными. Наша задача – вести равный диалог с государством, чтобы консолидировать общие усилия для решения острых воп­росов и проблем, для развития реальной инклюзии. Сегодня важно совершенствование стандартов предоставления государственных специальных услуг, – подчеркнула руководитель общественного объединения.

Своим мнением о форуме поделилась практикующий логопед, дефектолог, нейропсихолог, руководитель коррекционного центра для детей с аутизмом «Цыплята» из Татарстана Руфина Адильзянова. Она также является мамой особенного ребенка. По ее словам, в свое время она писала диссертацию и планировала заниматься научной деятельностью, но у нее родился такой малыш... Как вспоминает Руфина, в начале 2000-х годов в России еще не было такой развитой системы помощи, как сегодня, не хватало компетентных специалистов.

– Тогда я поняла, что сделать это должна сама. Когда увидела положительные результаты, решила помогать другим. Сегодня я горжусь своим 16-летним сыном. Он разговаривает, интеллектуально сохранен, у него очень хорошие способности к математике, информатике и физике. Думаю, что он будет программистом, – уверяет она.

Руфина убеждена, что родителям особенных детей никогда нельзя опускать руки, нужно лишь безгранично верить. Надо бороться. Но это не только борьба с болезнью, но и с самим собой.

– Когда ты осознаешь всю ответственность и делаешь все возможное и даже невозможное, в этом счастье ребенка и матери. Да, тяжело, но открываются новые двери и новые смыслы. У меня есть смысл жизни – я приношу пользу другим. Эту мысль я хочу донести своей работой, – поделилась она эмоциями.

В том, что усилия родителей приносят плоды, мы убедились в беседе с Тимуром Темирхановым, который с детства имеет диагноз ДЦП, проблемы со зрением и слухом. Несмотря на проблемы со здоровьем, он получил два высших образования (!) и сейчас работает на одну из московских компаний, а еще является волонтером по правам инвалидов.

– Я состоялся в жизни и профессии благодаря усилиям мамы и папы. Они просто любили и верили в меня, – говорит Тимур.

#дети #форум #дети-инвалиды #благотворительство #«Время добрых дел» #Союз родителей

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