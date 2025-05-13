Конец августа 2024 года. Столица Перу – город Лима. Чемпионат мира по дзюдо среди кадетов. Обстановка накалена практически до предела: 400 спортсменов из 48 стран полны решимости вырвать победу. В финале на татами вышли карагандинский дзюдоист Санжар Еруланулы (в весе до 90 кг) и украинский спортс­мен Дмитро Лебида. До этого тура казахстанский борец провел четыре боя, каждый из которых стал для него настоящим испытанием.

– Начиная с первой схватки, мы пристально следили за всеми эфирами. В полуфинале сын боролся с украинцем Аркадием Смаиловым. Решающий поединок походил в 3.30 по казахстанскому времени. Даже находясь по эту сторону экрана, мы чувствовали напряжение, царившее в зале в момент соревнования. Сказать, что волновались и переживали, – ничего не сказать. В финале с другим украинским борцом Санжар проявил настоящую силу воли и выдержку. Он одержал победу досрочно, – с гордостью вспоминает мама чемпиона мира по дзюдо среди кадетов Диана Жакупова.

Победу молодой спортсмен посвятил болельщикам, выразив им слова благодарности. Отдельную признательность высказал родителям. Действительно, без их участия в жизни ребенка сложно было бы говорить о высоких достижениях. И особую роль здесь, конечно, сыграла мама спортсмена, которая, подобно бойцу невидимого фронта, хоть и была незаметной для глаз общественности, но всегда находилась рядом: в минуты славы или поражений. Сама же Диана Сагинтаевна большую часть успехов сына отводит его личным характерис­тикам и вкладу супруга – Ерулана Муратовича Нурсеитова.

– Муж имеет непосредственное отношение к сфере спорта, точнее к қазақ күресі и дзюдо. Это он впервые отвел нашего первенца – Санжара в секцию дзюдо при спортивной школе имени Каната Байшулакова. Тогда сын учился в четвертом классе. Наш тренер – Хасен Толегенович Сакеев. Я же домохозяйка, занималась детьми. Уверена, что супруг оказал положительное влияние на выбор сына. Ведь не зря говорят, что глава семьи – это не только тот, кто отвечает за благополучие очага, но и пример для подражания детям, прокладывающий им путь в будущее, – скромно переводит фокус внимания мама чемпиона.

Стоит ли говорить, что ни одна тренировка, ни один ушиб, ни одна серьезная травма и ни одно поражение не проходят мимо матери любого спортсмена. Вот она дует на рану ребенка, а кажется, будто вселяет ему веру в себя, глядя нежным взглядом. От легкого и теплого прикосновения рук тянет ко сну, но именно в этот момент ощущается прилив невероятных сил и укрепляется уверенность в себе. Она – тот тихий герой, который всегда рядом, готовый поддержать и вдохновить, но самое главное: мама напоминает о том, что настоящая сила заключается не в победах, а в умении вставать после падений.

Наверное, нет ни одной женщины, которая бы не берегла в потаенных уголках сердца те приятные эмоции, когда ребенок одерживает первую победу.

– В 2018 году Санжар завоевал первую медаль. Тогда на соревнование его повез супруг. Помню как сейчас: из-за волнения названивала каж­дые несколько минут. «Ну как там?»; «Что там?»; «Санжар уже выходил?»; «Сильные соперники?» – вспоминает с улыбкой Диана Жакупова. – Тогда почему-то не было прямой трансляции. Когда узнала, что сын завоевал медаль, не было предела моей радости и гордости. А звание чемпиона мира по дзюдо среди кадетов и вовсе вселило уверенность в том, что все усилия не напрасны. И в этом, конечно, большая заслуга самого Санжара.

Наш герой – старший ребенок в семье, и еще не было ни дня, чтобы он не уделил своим братьям и сестре внимания. Он всегда им привозит гостинцы из зарубежных поездок, а будучи дома – водит в кафе, кино, развлекательные центры. Сегодня спортсмен – студент 1-го курса Karaganda Buketov University. Учится на гранте, получает стипендию. Будущий педагог физической культуры и спорта уже чемпион страны по дзюдо среди юниоров (100 кг), победитель соревнований по дзюдо в рамках VI Спортивных игр молодежи Респуб­лики Казахстан (100 кг).

Каждая из этих побед – не просто очередная страница в его спортивной карьере. Это проверка характера, триумф духа и силы воли. Санжар доказывает всем: мечты сбываются для тех, кто готов бороться за них до конца! И в этих историях сражений особое место всегда занимают родители, особенно мама, что стоит за спиной и всегда готова протянуть руку помощи, подстраховать, взбод­рить, мотивировать. Она не осудит, не предаст и уж тем более никогда не перестанет верить в потенциал собственного ребенка.