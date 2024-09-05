Главу аппарата акима осудили в Шымкенте

Ему назначили 8 лет колонии с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Суд установил, что в 2019 году чиновник по предварительному сговору с директором и учредителем ТОО с помощью разработки неверной сметной документации для благоустройства жилых дворов украл более 700 млн тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Верховного суда РК

«Судом установлено, что в 2019 году М., являясь руководителем аппарата акима Аль-Фарабийского района г.Шымкент и пользуясь своим служебным положением, в группе лиц по предварительному сговору вместе с директором ТОО Б. и учредителем К. задался преступной целью похитить бюджетные средства акимата. В свою очередь, К. организовал уклонение от уплаты налогов, путем внесения в декларацию заведомо искаженных данных, тем самым причинив ущерб государству на сумму более 194 млн тенге. Кроме того, директор ТОО для сокрытия долга перед налоговыми органами подделал фирменный бланк банка для составления банковской гарантии в сумме более 130 млн тенге», – отметили в суде.

Подсудимые вину не признали и просили их оправдать.

С учётом смягчающих обстоятельств – наличия малолетних детей, суд назначил каждому по 8 лет лишения свободы. Руководителю аппарата акима отныне пожизненно запрещено занимать должности на государственной службе.

За подделку фирменного бланка банка директора ТОО не наказали в связи с истечением срока давности, добавили в пресс-службе.