Главы государств поздравили Токаева с Днем Независимости Казахстана

В адрес президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева поступают поздравительные письма и телеграммы от глав иностранных государств и руководителей международных организаций по случаю Дня Независимости Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил Касым-Жомарта Токаева и братский народ Казахстана с праздником.

«Хотел бы подчеркнуть, что за прошедшее время дружественная Республика Казахстан прошла путь больших изменений и коренных реформ в различных сферах, все больше и больше повышается уважение и престиж Вашей страны на международной арене», – говорится в телеграмме.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров направил поздравления Главе нашего государства.

«Я твердо верю, что работа, которую вы проводите по реализации амбициозных планов по построению Нового и Справедливого Казахстана с равными возможностями для каждого казахстанца, будет высоко оценена обществом и займет свое место в истории», – отмечается в телеграмме.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон по случаю Дня Независимости пожелал братскому казахскому народу мира, благополучия и дальнейшего развития.

«За годы своей независимости Республика Казахстана, добившись огромных успехов во всех сферах жизни общества, достигла высокого положения на международной арене и сегодня уверенными шагами продвигается вперед по пути прогресса и процветания», – пишет лидер Таджикистана.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в своем послании на имя Касым-Жомарта Токаева отметил, что народы Казахстана и Туркменистана связывают многовековые узы дружбы и добрососедства.

Поздравления по случаю Дня Независимости Республики Казахстан также направили президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахаян, вице-президент, премьер-министр ОАЭ, правитель эмирата Дубай Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, король Саудовской Аравии Салман бен Абдельазиз Аль Сауд и наследный принц Королевства Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман бен Абдельазиз Аль Сауд, президент Индонезии Джоко Видодо, президент Хорватии Зоран Миланович, президент Парагвая Сантьяго Пенья, президент Ганы Нана Аддо Данква Акуфо-Аддо, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, бывший федеральный президент ФРГ Хорст Кёлер, бывший федеральный канцлер ФРГ Герхард Шрёдер, генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев и другие.