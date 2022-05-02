Главы правительств Казахстана и России провели телефонные переговоры

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел телефонный разговор с Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным, сообщает Kazpravda.kz.

"Главы Правительств обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере, а также перспективы взаимодействия в промышленной, транспортно-логистической, энергетической и других областях, представляющих взаимный интерес", – отмечается в сообщении пресс-службы Премьер-министра РК.