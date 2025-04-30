На сцене, где сливались дыхания континентов и пульсировала энергия танца, вспыхнула звезда из Северо-Казахстанской облас-ти – театр танца неслышащих артистов Sensitive. На II международном конкурсе-фестивале «Кружева Тяньцзиня-2025» этот уникальный коллектив взял штурмом мировой паркет, завоевав три Гран-при в разных номинациях.

В номинации «Народный стилизованный танец» танцоры из СКО заворожили публику величественным номером «Аманат», где каждая линия тела передавала дух традиций. В номинации «Современная хореография» Sensitive открыл зрителям «Глаз сердца» – экспрессивный танец на грани пластической поэзии и внутреннего монолога. В оригинальном жанре артисты были точно вихрь страсти – в «Танго» и как искристый карнавал – в «Самбе», покорив жюри филигранной техникой и яркими эмоциями.

Из более чем 700 участников из Китая, Чехии, Монголии, Болгарии, России и других стран Казахстан представлял только один коллектив, который выступил просто блестяще. Танцоры Sensitive не слышат музыку – они чувствуют ее сердцем. Их танец – это диалог души со Вселенной, язык без слов, где каждое па-де-буре и арабеск превращаются в оду жизни. Овации, слезы восхищения, крики «Браво!» на разных языках мира – так в Тяньцзине приветствовали талантливых казахстанских артистов.

Напомним, что уникальный коллектив неслышащих танцоров существует уже 18 лет и стал символом преодоления барьеров, убедительным доказательством того, что искусство не имеет преград. Ансамбль Sensitive не просто исполняет танцы – он рассказывает истории без слов, где каждое движение, каждый жест полны глубочайшего смысла, а их язык понятен и доступен всем.