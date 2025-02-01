ГМК: ориентир на новые реалии

В условиях стремительно меняющегося мира перед экономикой республики стоят новые цели и задачи, на которых заострил внимание Глава государства в своем выступлении на расширенном заседании Правительства. О приоритетах ГМК в интервью «Казправде» рассказал исполнительный директор ОЮЛ «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий» (АГМП) Николай Радостовец.
– Николай Владимирович, Президент в своем выступлении отметил, что реформа в сфере недропользования должна продолжаться несмотря ни на что. Это принципиальная позиция, которой Правительству следует твердо придерживаться. Как бы Вы оценили текущие реалии в горно-металлургическом комплексе и что тормозит преобразования в отрасли?
– ГМК находится сегодня в непростых условиях. Сказываются сложная геополитическая ситуация, санкционные ограничения в отношении соседнего государства. Эти неблагоприятные внешние факторы привели к транспортно-логистическим проблемам, сложностям с экспортом продукции. Предприятия вынуждены искать новые рынки сбыта, что также непросто делать, поскольку Казахстан не имеет выхода к морю.
Ощутимо влияют и внутренние вызовы. Мы видим, что истощаются месторождения по основным группам металлов, усложняются горно-геологические условия, снижается содержание металлов в рудах и концентратах. Вследствие этого значительно повышаются капитальные и операционные затраты компаний на добычу, обогащение и металлургическое производство. Нельзя сбрасывать со счетов также ужесточение экологических требований и стандартов охраны труда.
Под давлением всех этих обстоятельств ряд предприятий снизил объемы производства. Но в целом компании ГМК продолжают осуществлять инвестиционные проекты, предоставлять десятки тысяч рабочих мест, пополнять бюджет страны, оказывать социальную поддержку регионам.
– Среди приоритетных задач Глава государства первой обозначил диверсификацию экономики. Какую поддержку оказывает ГМК развитию перерабатывающей промышленности?
– Для поддержки отечественных производителей предприятия ГМК поставляют им по сниженным ценам базовые металлы – алюминий, медь, свинец, цинк. Так, по итогам 2024-го они направили на внутренний рынок 55,7 тысячи тонн алюминия, это на 9,2 процента больше, в сравнении с предыдущим годом; до 14 тысяч тонн, или на 40 процентов, выросли объемы поставок меди.
Мы готовы в полном объеме закрывать внутренние потребности отечественных предприятий в минерально-сырьевых ресурсах. В будущем Казахстан может даже сократить экспорт сырья, если обрабатывающая промышленность страны будет готова к глубокому его переделу. А потенциал у производителей огромный, например, из меди можно выпускать продукцию, необходимую для электроэнергетики, телекоммуникаций, машиностроения, транспортных средств, строительной отрасли, выпуска бытовых приборов. Алюминий имеет широкое применение в строительной индустрии, машиностроении, пищевой отрасли, при выпуске потребительских товаров.
Еще одно перспективное направление – развитие углехимии, открывающей значительные экономические возможности, в том числе за счет увеличения стоимости продукции, получаемой из угля, которая может быть выше в 20–25 раз по сравнению с ценой самого каменного топлива. Отечественные предприятия уже активно реализуют проекты по производству спецкокса, активированного угля, гуминовых удобрений, технического углерода, диметилэфира и другой продукции высокого передела.
Мы стремимся выстраивать с отечественными производителями долгосрочные, а не разовые партнерские отношения. Поэтому предприятия ежегодно разрабатывают собственные программы развития внутристрановой ценности, все шире распространяют практику заключения офтейк-контрактов.
В 2024 году крупные предприятия ГМК – ERG, «Казцинк», «Казахмыс», Группа «KAZ Minerals», ТОО «Solidcore resources» – заключили 50 офтейк-контрактов и 395 долгосрочных договоров, которые стимулируют производство новых видов товаров на действующих производствах.
Вокруг крупных горнодобывающих предприятий формируются целые пояса компаний малого и среднего бизнеса, создающие точки роста для повышения передела. У отечественных флагманов ГМК есть множество примеров, когда начинающий бизнес вместе с компанией вырастал в крупного производителя, известного даже за рубежом.
– Президент в выступлении отметил, что запущена единая платформа, которая будет способствовать простому и прозрачному распределению прав на недропользование, и поручил Парламенту завершить ее законодательное обеспечение. Какой эффект Вы ожидаете от этого новшества?
– Ранее вся геологическая информация хранилась в формате бумажных отчетов, карт, магнитных лент. Единая платформа недропользования стала новым этапом в цифровизации геологических и горнодобывающих процессов. Она позволит сделать процесс работы с государственными данными и сервисами прозрачным и удобным для пользователей.
На новой платформе доступны определенные государственные услуги. К примеру, это услуги по выдаче лицензий на разведку и добычу ТПИ, которые позволили упростить процессы подачи заявлений на получение лицензий, обеспечить прозрачность при определении приоритетности представленных заявлений, снизить избыточное использование бумажной документации.
Кроме того, оцифровывается не только процесс выдачи лицензий и контрактов, но и контроля исполнения обязательств по ним. К примеру, в год выдается не менее 500 лицензий на разведку твердых полезных ископаемых. Соответственно, у получивших их недропользователей появляются обязательства, по которым необходимо проводить мониторинг.
Ранее этот контроль осуществлялся в ручном режиме по трем тысячам лицензий и контрактов. Уверен, что новый функционал платформы повысит инвестиционную привлекательность недропользования.
– Еще одно принципиальное для отрасли и в целом экономики решение, озвученное Президентом, касается проведения Года рабочих профессий. Какие изменения в отрасли ожидаются в этом направлении?
– Это очень своевременное начинание. Для построения конкурентоспособной экономики и поступательного развития страны нужно последовательно повышать престиж рабочих профессий. Поэтому Глава государства особую значимость придает продвижению в нашем обществе идей трудолюбия и профессионализма, осуществлению реформы системы технического и профессионального образования.
Для горно-металлургического комплекса рабочие профессии имеют ключевую роль, и вопросы обеспечения предприятий квалифицированными кадрами, поддержание благоприятных и безопасных условий труда работников для нас являются приоритетными.
В настоящее время АГМП совместно с предприятиями отрасли сформировали и приступили к осуществлению отраслевого плана мероприятий по проведению Года рабочих профессий в 2025 году. Продолжительный период молодежь была ориентирована на обучение в вузах, но не в колледжах и профтехучилищах, человек труда не был в почете. Но сегодня рабочему специалисту созданы достойные условия, во многих случаях его работа автоматизирована, он получает стабильную зарплату, социальные гарантии. Поэтому нам надо поощрять молодежь идти в рабочие профессии, которые востребованы в новых точках роста экономики.