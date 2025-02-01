ГМК: ориентир на новые реалии

В условиях стремительно меняющегося мира перед экономикой республики стоят новые цели и задачи, на которых заострил внимание ­Глава государства в своем выступлении на расширенном заседании Правительства. О приоритетах ГМК в интервью «Казправде» рассказал исполнительный директор ОЮЛ «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий» (АГМП) Николай ­Радостовец.

фото с сайта Agmpnews.kz

– Николай Владимирович, Президент в своем выступлении отметил, что реформа в сфере недропользования должна продолжаться несмот­ря ни на что. Это принципиальная позиция, которой Правительству следует твердо придерживаться. Как бы Вы оценили текущие реалии в горно-металлургическом комплексе и что тормозит преобразования в отрасли?

– ГМК находится сегодня в непростых условиях. Сказываются сложная геополитическая ситуация, санкционные ограничения в отношении соседнего государства. Эти неблагоприятные внешние факторы привели к транспортно-логистическим проблемам, сложностям с экс­портом продукции. Предприя­тия вынуждены искать новые рынки сбыта, что также непросто делать, поскольку Казахстан не имеет выхода к морю.

Ощутимо влияют и внутренние вызовы. Мы видим, что истощаются месторождения по основным группам металлов, усложняются горно-геологические условия, снижается содержание металлов в рудах и концентратах. Вследствие этого значительно повышаются капитальные и операционные затраты компаний на добычу, обогащение и металлургическое производство. Нельзя сбрасывать со счетов также ужесточение экологи­ческих требований и стандартов охраны труда.

Под давлением всех этих обстоятельств ряд предприятий снизил объемы производства. Но в целом компании ГМК продолжают осуществлять инвестиционные проекты, предоставлять десятки тысяч рабочих мест, пополнять бюджет страны, оказывать социальную поддержку регионам.

– Среди приоритетных задач Глава государства первой обозначил диверсификацию экономики. Какую поддерж­ку оказывает ГМК развитию перерабатывающей промышленности?

– Для поддержки отечественных производителей предприя­тия ГМК поставляют им по сниженным ценам базовые металлы – алюминий, медь, свинец, цинк. Так, по итогам 2024-го они направили на внутренний рынок 55,7 тысячи тонн алюминия, это на 9,2 процента больше, в сравнении с предыдущим годом; до 14 тысяч тонн, или на 40 процентов, вырос­ли объемы поставок меди.

Мы готовы в полном объеме закрывать внутренние потребности отечественных предприя­тий в минерально-сырьевых ресурсах. В будущем Казахстан может даже сократить экспорт сырья, если обрабатывающая промышленность страны будет готова к глубокому его переделу. А потенциал у производителей огромный, например, из меди можно выпускать продукцию, необходимую для электроэнер­гетики, телекоммуникаций, машиностроения, транспортных средств, строительной отрасли, выпуска бытовых приборов. Алюминий имеет широкое применение в строительной индустрии, машиностроении, пищевой отрасли, при выпуске потребительских товаров.

Еще одно перспективное направление – развитие углехимии, открывающей значительные экономические возможности, в том числе за счет увеличения стоимости продукции, получаемой из угля, которая может быть выше в 20–25 раз по сравнению с ценой самого каменного топлива. Отечественные предприятия уже активно реализуют проекты по производству спецкокса, ­активированного угля, гуминовых удобрений, технического углерода, диметилэфира и другой продукции высокого передела.

Мы стремимся выстраивать с отечественными производителями долгосрочные, а не разовые партнерские отношения. Поэтому предприятия ежегодно разрабатывают собственные программы развития внутристрановой ценности, все шире распространяют практику заключения офтейк-контрактов.

В 2024 году крупные предприятия ГМК – ERG, «Казцинк», «Казахмыс», Группа «KAZ Minerals», ТОО «Solidcore resources» – заключили 50 офтейк-контрактов и 395 долгосрочных договоров, которые стимулируют производство новых видов товаров на действующих производствах.

Вокруг крупных горнодобы­ваю­щих предприятий формируются целые пояса компаний малого и среднего бизнеса, создаю­щие точки роста для повышения передела. У отечественных флагманов ГМК есть множество примеров, когда начинающий бизнес вместе с компанией вырастал в крупного производителя, известного даже за рубежом.

– Президент в выступлении отметил, что запущена единая платформа, которая будет способствовать простому и прозрачному распределению прав на нед­ропользование, и поручил Парламенту завершить ее законодательное обеспечение. Какой эффект Вы ожидаете от этого новшества?

– Ранее вся геологическая информация хранилась в форма­те бумажных отчетов, карт, магнитных лент. Единая платформа недропользования стала новым этапом в цифровизации геологических и горнодобывающих процессов. Она позволит сделать процесс работы с государственными данными и сервисами прозрачным и удобным для пользователей.

На новой платформе доступны определенные государственные услуги. К примеру, это услуги по выдаче лицензий на разведку и добычу ТПИ, которые позволили упростить процессы подачи заяв­лений на получение лицензий, обеспечить прозрачность при определении приоритетности представленных заявлений, снизить избыточное использование бумажной документации.

Кроме того, оцифровывается не только процесс выдачи лицензий и контрактов, но и контроля исполнения обязательств по ним. К примеру, в год выдается не менее 500 лицензий на разведку твердых полезных ископаемых. Соответственно, у получивших их недропользователей появляются обязательства, по которым необходимо проводить мониторинг.

Ранее этот контроль осуществлялся в ручном режиме по трем тысячам лицензий и контрактов. Уверен, что новый функционал платформы повысит инвестиционную привлекательность недропользования.

– Еще одно принципиальное для отрасли и в целом экономики решение, озвученное Президентом, касается проведения Года рабочих профессий. Какие изменения в отрасли ожидаются в этом направлении?

– Это очень своевременное начинание. Для построения конкурентоспособной экономики и поступательного развития страны нужно последовательно повышать престиж рабочих профессий. Поэтому Глава государства особую значимость придает продвижению в нашем обществе идей трудолюбия и профессио­нализма, осуществлению реформы системы технического и профессионального образования.

Для горно-металлургического комплекса рабочие профессии имеют ключевую роль, и вопросы обеспечения предприятий квалифицированными кадрами, поддержание благоприятных и безопасных условий труда работников для нас являются приоритетными.

В настоящее время АГМП совместно с предприятиями отрасли сформировали и приступили к осуществлению отраслевого плана мероприятий по проведению Года рабочих профессий в 2025 году. Продолжительный период молодежь была ориентирована на обучение в вузах, но не в колледжах и профтехучи­лищах, человек труда не был в почете. Но сегодня рабочему специалисту созданы достойные условия, во многих случаях его работа автоматизирована, он получает стабильную зарплату, социальные гарантии. Поэтому нам надо поощрять молодежь идти в рабочие профессии, которые востребованы в новых точках роста экономики.