Годунова освобождена от должности председателя Высшей аудиторской палаты

Она возглавляла палату с ноября 2022 года, передает Kazpravda.kz

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«Указом главы государства Годунова Наталья Николаевна освобождена от должности председателя Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан», - сообщает Акорда.

Наталья Годунова – кандидат экономических наук.

Трудовую деятельность начала в 1993 году экономистом в «Агропромбанке «Орал».

В разные годы являлась советником заместителя премьер-министра, замакима Кызылординской области, секретаря партии «Нұр Отан», члена ЦИК, председателя Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

Указом президента 28 ноября 2022 года назначена председателем Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан.