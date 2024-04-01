Годунова освобождена от должности председателя Высшей аудиторской палаты

Кадровые назначения
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Она возглавляла палату с ноября 2022 года, передает Kazpravda.kz

Фото: Gov.kz

«Указом главы государства Годунова Наталья Николаевна освобождена от должности председателя Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан», - сообщает Акорда.

Наталья Годунова – кандидат экономических наук.

Трудовую деятельность начала в 1993 году экономистом в «Агропромбанке «Орал».

В разные годы являлась советником заместителя премьер-министра, замакима Кызылординской области, секретаря партии «Нұр Отан», члена ЦИК, председателя Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

Указом президента 28 ноября 2022 года назначена председателем Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан.

#Высшая аудиторская палата #Наталья Годунова

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