Годунова: В одной школе туалеты на улице, в другой – кофеварка и кожаные диваны

Глава ВАП считает, что на законодательном уроне надо вводить солидарную ответственность за реализацию бюджетных инвестиционных проектов.
Глава Высшей аудиторской палаты Наталья Годунова считает необходимым вводить солидарную ответственность за реализацию бюджетных инвестиционных проектов, как руководителей центральных госорганов, так и руководителей регионов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
«Полагаем, что ответственности руководителей за своевременное достижение поставленных целей за те деньги, которые они на это просили, и которые администратором программ были выделены из республиканского бюджета и национального фонда, недостаточно. Мы говорили уже о том, на сколько выросли объемы трансфертов общего характера, передаваемые в регионы. Но если мы передали ресурсы, то надо было передать и ответственность. А передавать было нечего. Министерства, передавая в области, даже целевые трансферты, снимали с себя всякую ответственность за результат их использования, так было всегда. Практически нет ни мониторинга за разработкой регионами проектно-сметной документации (ПСД) со стороны отраслевых министерств, ни оценки укомплектованности социальных объектов, ни последующего контроля за реализацией. Деньги в регионы отдали, а дальше - это уже не наш вопрос», - обрисовала картину Годунова.
Глава ВАП считает, что на законодательном уроне надо вводить солидарную ответственность за реализацию бюджетных инвестиционных проектов.
«Поэтому и появляются у нас время от времени школы то с туалетом на улице, то с кожаными диванами и кофеварками. В одном селе одна перегруженная, аварийная школа, а в соседнем – при достаточности ученических мест строят третью. Да и в прошлом году Министерство просвещения отказалось от реализации проекта «Комфортные школы» под предлогом, что строительство – не их профиль. В результате, проект реализуется фондом дирекции строительства АО «Самрук-Казына констракшн» без намека на соблюдение правил государственных закупок, хотя ресурсы выделены большие – 2,6 тлрн тенге. Есть вопросы? Есть. Аналогичные примеры можно найти практически в любом другом министерстве. Высшая аудиторская палата считает, что на законодательном уроне надо вводить солидарную ответственность за реализацию бюджетных инвестиционных проектов, как руководителей центральных госорганов, которые видят картину в целом по стране и управляют ею, так и регионов, которые тратят бюджетные средства», - сказала Годунова.
В этой связи глава ВАП предлагает внести дополнения в КоАП и в разрабатываемом новом бюджетном кодексе ответственность за недостижение показателей результатов.
«Тогда мы будем иметь возможность не через 3-5 лет констатировать факты неэффективного расходования государственных ресурсов, и не достижение поставленных целей, а хотя бы год в год исправлять ситуацию. Это основные моменты, которые сдерживают достижение планируемых результатов за те ресурсы, которыми мы располагаем», - заключила она.