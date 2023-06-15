Годунова: В одной школе туалеты на улице, в другой – кофеварка и кожаные диваны

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Глава Высшей аудиторской палаты Наталья Годунова считает необходимым вводить солидарную ответственность за реализацию бюджетных инвестиционных проектов, как руководителей центральных госорганов, так и руководителей регионов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

«Полагаем, что ответственности руководителей за своевременное достижение поставленных целей за те деньги, которые они на это просили, и которые администратором программ были выделены из республиканского бюджета и национального фонда, недостаточно. Мы говорили уже о том, на сколько выросли объемы трансфертов общего характера, передаваемые в регионы. Но если мы передали ресурсы, то надо было передать и ответственность. А передавать было нечего. Министерства, передавая в области, даже целевые трансферты, снимали с себя всякую ответственность за результат их использования, так было всегда. Практически нет ни мониторинга за разработкой регионами проектно-сметной документации (ПСД) со стороны отраслевых министерств, ни оценки укомплектованности социальных объектов, ни последующего контроля за реализацией. Деньги в регионы отдали, а дальше - это уже не наш вопрос», - обрисовала картину Годунова.

Глава ВАП считает, что на законодательном уроне надо вводить солидарную ответственность за реализацию бюджетных инвестиционных проектов.

«Поэтому и появляются у нас время от времени школы то с туалетом на улице, то с кожаными диванами и кофеварками. В одном селе одна перегруженная, аварийная школа, а в соседнем – при достаточности ученических мест строят третью. Да и в прошлом году Министерство просвещения отказалось от реализации проекта «Комфортные школы» под предлогом, что строительство – не их профиль. В результате, проект реализуется фондом дирекции строительства АО «Самрук-Казына констракшн» без намека на соблюдение правил государственных закупок, хотя ресурсы выделены большие – 2,6 тлрн тенге. Есть вопросы? Есть. Аналогичные примеры можно найти практически в любом другом министерстве. Высшая аудиторская палата считает, что на законодательном уроне надо вводить солидарную ответственность за реализацию бюджетных инвестиционных проектов, как руководителей центральных госорганов, которые видят картину в целом по стране и управляют ею, так и регионов, которые тратят бюджетные средства», - сказала Годунова.

В этой связи глава ВАП предлагает внести дополнения в КоАП и в разрабатываемом новом бюджетном кодексе ответственность за недостижение показателей результатов.

«Тогда мы будем иметь возможность не через 3-5 лет констатировать факты неэффективного расходования государственных ресурсов, и не достижение поставленных целей, а хотя бы год в год исправлять ситуацию. Это основные моменты, которые сдерживают достижение планируемых результатов за те ресурсы, которыми мы располагаем», - заключила она.