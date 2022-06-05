Голосование на республиканском референдуме началось в Казахстане

В Казахстане началось голосование на участках республиканского референдума по поправкам в Конституцию. Об этом сообщил заместитель председателя Центральной комиссии референдума (ЦКР) Константин Петров на брифинге ЦКР, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«По данным комиссий референдума областей, городов республиканского значения и столицы, по состоянию на 7.00 часов утра в 12-ти регионах приступили к голосованию на 8 072 участка референдума. Также началось голосование на 12-ти участках при представительствах Казахстана в 10-ти государствах. На 17-ти участках, согласно принятым решениям территориальных комиссий, в рамках Конституционного закона, голосование началось в 6.00 утра», – сказал Константин Петров.

Также он уточнил, что в соответствии с часовыми поясами на 1870-ти участках в пяти регионах голосование начнется в 7.00 по местному времени, то есть, в 8.00 по времени Нур-Султана.

По данным ЦКР, всего в стране 10 012 участков для голосования на республиканском референдуме, в том числе 65 участков в представительствах страны в 52-ух странах. В списках граждан, имеющих право на участие в референдуме, 11 722 536 человек.

Напомним, на республиканский референдум в Казахстане вынесены изменения и дополнения в Конституцию, затрагивающие 33 статьи Основного закона. Пакет поправок инициирован Президентом Касым-Жомартом Токаевым в рамках пакета политических реформ. Изменения определяют переход от суперпрезидентской модели к системе «сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство». Поправками предусмотрено сокращение полномочий Главы государства, запрет для близких родственников Президента занимать ключевые должности в государственных органах и квазигосударственных компаниях, изменение системы формирования Сената, введение на выборах разного уровня наряду с пропорциональной также мажоритарной системы и ряд других преобразований.

На голосование поправки вынесены единым пакетом, с вариантами ответа в бюллетене «за» и «против».