Спорт
Головкин пройдет допинг-тест
Для боя за титул Международной боксерской федерации – IBF знаменитый казахстанский боксер Геннадий Головкин пройдет допинг-тест, сообщает портал Vesti.kz.

Как уточняет издание, экс-чемпион мира в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (39-1-1, 35 КО) и украинец Сергей Деревянченко (13-1, 10 КО) подписались на допинг-тестирование для боя за титул IBF. 

Боксеры встретятся 5 октября в Нью-Йорке (США) на арене Madison
Square
Garden. Прямую трансляцию будет вести стриминговый сервис DAZN.

Отметим, что титул IBF стал вакантным в начале августа после того, как организация отобрала его у Сауля "Канело" Альвареса (52-1-2, 35 КО). Причина - мексиканец не смог договориться с украинцем. Спустя пару дней IBF санкционировала бой за пояс между Головкиным и Деревянченко.

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