Президент встретился с главой Федерации хоккея России

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На встрече были обсуждены вопросы развития хоккея в странах СНГ.



Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что за последние годы география хоккея в Казахстане значительно расширилась. Участие отечественных команд, включая столичный клуб «Барыс», в чемпионате КХЛ и других турнирах, а также успешное выступление национальной сборной на мировых первенствах оказывают положительное влияние на популяризацию данного вида спорта. В частности, в Казахстане в разы возросло количество хоккейных школ, молодежных команд, активно проводятся соревнования разного уровня.



Владислав Третьяк выразил благодарность за гостеприимство и за высокий уровень организации международного турнира «Qazaqstan Hockey Open 2024», проходящего в эти дни в Астане. Он с удовлетворением отметил значительный прогресс представителей казахстанского хоккея, который стал возможным благодаря должному вниманию со стороны государства к командным видам спорта.