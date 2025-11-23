Головкин стал президентом World Boxing: его поздравил глава государства
183
GGG стал первым представителем Казахстана, возглавившим международную федерацию по олимпийскому виду спорта, передает Kazpravda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Геннадия Головкина с избранием на должность президента международной федерации World Boxing, сообщает пресс-служба Акорды.
"Это событие свидетельствует о признании выдающихся заслуг Геннадия Головкина, который стал первым представителем Казахстана, возглавившим международную федерацию по олимпийскому виду спорта", – написал Касым-Жомарт Токаев.