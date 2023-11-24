Голову 4-летнего мальчика зажало между машинами в Жамбылской области

Происшествия
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

ДТП с участием ребенка произошло в Кордайском районе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ДП Жамбылской области

Фото: Kazpravda.kz

4-летний мальчик оказался зажатым между двумя машинами и получил черепно-мозговую травму. Мать, забирая сына из садика, не уследила за ним и не заметила другой автомобиль.

Этот случай, как и практически все несчастные случаи, можно было предотвратить, если бы родители и взрослые, которые находятся рядом в этот момент, были внимательнее и чувствовали ответственность за безопасность детей, обращают внимание полицейские.

«Детский травматизм остается очень важной и серьезной проблемой, в том числе из-за халатности и беспечности взрослых. Всего за 10 месяцев 2023 года в области зафиксировано 284 ДТП с участием детей, 23 ребенка погибли, 353 получили ранения.

Более половины пострадавших детей являлись пассажирами: детей перевозят в автомобилях с нарушением правил перевозки – без детских удерживающих устройств (автокресел, бустеров) либо вовсе непристегнутыми. С начала года к административной ответственности привлечены 1 313 таких родителей», – озвучили печальную статистику в ДП Жамбылской области.

#дети #полиция #ДТП #Жамбылская область #травма

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