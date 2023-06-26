Гордость тюркских народов

По поручению Главы государства в торжественных меро­прия­тиях принял участие председатель Мажилиса Парламента Ерлан Кошанов. Почтить память и отдать дань уважения поэту в Петропавловск приехали потомки поэта, а также многочис­ленные гости из Турции, России, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана, государственные, общественные и научные деятели нашей страны.

Утром в сквере на улице, носящей имя Магжана Жумабаева, состоялось возложение цветов к памятнику поэту. Участники мероприятия отмечали, что он занимает особое место в истории и литературе казахского народа, его произведения остаются актуальными и востребованными, они звучат как напутствие новому поколению.

Семья приехавшего на торжества Александра Жумабаева сохранила фамилию великого поэта, хотя в годы сталинских репрессий быть Жумабаевым было опасно, но младший брат поэта Сабыржан возможных притеснений не испугался.

– Дед с большой теплотой вспоминал Магжана, который заменил ему отца в тяжелое время, воспитывал, обучил языкам, – вспоминал Александр Жумабаев.

«Мағжан Жұмабай – Тұран өркениеті мен Алаш идеясының ұлы жыршысы» – под таким названием в Петропавловске прошла международная научно-теоретическая конференция. Открывая ее, аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров отметил:

– Магжан поднял национальную поэзию до мировых высот. Для казахского народа его имя имеет такое же значение, как для англичан Шекспир, а для русского народа Пушкин. Стихотворение «Мен жастарға сенемін» актуально и по сей день. Магжан Жумабаев служит для нас источником великой веры в будущее нации.

Профессор университета в Анкаре Хулия Касапоглу пишет книгу, посвященную жизни и творчеству Магжана Жумабаева.

– В Турции, – рассказала Хулия Касапоглу, – с большим уважением относятся к Магжану Жумабаеву. Его борьба за настоящую свободу вдохновила многих моих соотечественников. Личность и творчество Магжана Жумабаева изучаются на кафедрах литературы и тюркологии Турции. Пишутся диссертации, читаются лекции. Мы видим, как схожи наши языки.

На следующий день юбилейные торжества переместились на родину Магжана Жумабаева – в село Сарытомар Северо-Казах­станской области.

Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов отметил, что Президент Касым-Жомарт Токаев поручил провести юбилей Магжана Жумабаева на самом высоком уровне. Он поздравил земляков поэта со знаменательной датой и зачитал поздравительное письмо Главы государства.

«Магжан Жумабаев – гордость не только казахов, но и всех тюркских народов. Песни поэта, наполненные безграничной любовью к Родине, нашли свой путь к серд­цам людей и вошли в золотой фонд нашего духовного наследия. На прошедшем в Туркестане Национальном курултае я особо подчеркнул необходимость прививать молодежи благородство и доброту. Это очень важно для формирования качественно новой нации. Поэтому необходимо глубоко изучать и всесторонне популяризировать творчество Магжана. Огромное литературное наследие поэта, несомненно, станет достоянием многих поколений. Его поэзия всегда будет жить с народом», – отмечено в поздравлении Президента.

Спикер Мажилиса подчеркнул, что священная земля Кызылжар подарила миру много великих сынов казахского народа, которые оставили большой след в судьбе и истории нации.

– Мы знаем, что сарытомарцы бережно чтили и чтят память своих знаменитых земляков во все времена, и даже в годы, когда имя Магжана было под запретом. Тридцать лет назад впервые в рес­публике был отмечен 100-летний юбилей Магжана Жумабаева, в котором я также участвовал. С тех пор любовь нашего народа к личности и наследию Магжана только растет, – сказал Ерлан Кошанов.

Он подчеркнул, что нынешние позитивные изменения в стране созвучны с идеями великих деятелей казахского народа, в том числе Магжана Жумабаева.

– Судьба Магжана олицетворяет сложную судьбу нашей нации за последние 100 лет. Одно из стихотворений поэта «Күншығыстан күн келеді – мен келем» можно назвать воплощением мечты и идеалов современного независимого Казахстана. Именно такие произведения способны объединять людей и заряжать их на самоотверженный труд во благо нашей страны, – сказал председатель Мажилиса.

В рамках празднования в ре­гио­не прошел финал международного айтыса акынов, состоя­лись состязания по конным видам спорта и қазақ күресі.