Гордость тюркских народов Статьи 26 июня 2023 г. 1:00 1 Андрей Кратенко В Северо-Казахстанской области прошли торжества по случаю 130-летия со дня рождения великого казахского поэта Магжана Жумабаева. фото автора По поручению Главы государства в торжественных мероприятиях принял участие председатель Мажилиса Парламента Ерлан Кошанов. Почтить память и отдать дань уважения поэту в Петропавловск приехали потомки поэта, а также многочисленные гости из Турции, России, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана, государственные, общественные и научные деятели нашей страны. Утром в сквере на улице, носящей имя Магжана Жумабаева, состоялось возложение цветов к памятнику поэту. Участники мероприятия отмечали, что он занимает особое место в истории и литературе казахского народа, его произведения остаются актуальными и востребованными, они звучат как напутствие новому поколению. Семья приехавшего на торжества Александра Жумабаева сохранила фамилию великого поэта, хотя в годы сталинских репрессий быть Жумабаевым было опасно, но младший брат поэта Сабыржан возможных притеснений не испугался. – Дед с большой теплотой вспоминал Магжана, который заменил ему отца в тяжелое время, воспитывал, обучил языкам, – вспоминал Александр Жумабаев. «Мағжан Жұмабай – Тұран өркениеті мен Алаш идеясының ұлы жыршысы» – под таким названием в Петропавловске прошла международная научно-теоретическая конференция. Открывая ее, аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров отметил: – Магжан поднял национальную поэзию до мировых высот. Для казахского народа его имя имеет такое же значение, как для англичан Шекспир, а для русского народа Пушкин. Стихотворение «Мен жастарға сенемін» актуально и по сей день. Магжан Жумабаев служит для нас источником великой веры в будущее нации. Профессор университета в Анкаре Хулия Касапоглу пишет книгу, посвященную жизни и творчеству Магжана Жумабаева. – В Турции, – рассказала Хулия Касапоглу, – с большим уважением относятся к Магжану Жумабаеву. Его борьба за настоящую свободу вдохновила многих моих соотечественников. Личность и творчество Магжана Жумабаева изучаются на кафедрах литературы и тюркологии Турции. Пишутся диссертации, читаются лекции. Мы видим, как схожи наши языки. На следующий день юбилейные торжества переместились на родину Магжана Жумабаева – в село Сарытомар Северо-Казахстанской области. Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов отметил, что Президент Касым-Жомарт Токаев поручил провести юбилей Магжана Жумабаева на самом высоком уровне. Он поздравил земляков поэта со знаменательной датой и зачитал поздравительное письмо Главы государства. «Магжан Жумабаев – гордость не только казахов, но и всех тюркских народов. Песни поэта, наполненные безграничной любовью к Родине, нашли свой путь к сердцам людей и вошли в золотой фонд нашего духовного наследия. На прошедшем в Туркестане Национальном курултае я особо подчеркнул необходимость прививать молодежи благородство и доброту. Это очень важно для формирования качественно новой нации. Поэтому необходимо глубоко изучать и всесторонне популяризировать творчество Магжана. Огромное литературное наследие поэта, несомненно, станет достоянием многих поколений. Его поэзия всегда будет жить с народом», – отмечено в поздравлении Президента. Спикер Мажилиса подчеркнул, что священная земля Кызылжар подарила миру много великих сынов казахского народа, которые оставили большой след в судьбе и истории нации. – Мы знаем, что сарытомарцы бережно чтили и чтят память своих знаменитых земляков во все времена, и даже в годы, когда имя Магжана было под запретом. Тридцать лет назад впервые в республике был отмечен 100-летний юбилей Магжана Жумабаева, в котором я также участвовал. С тех пор любовь нашего народа к личности и наследию Магжана только растет, – сказал Ерлан Кошанов. Он подчеркнул, что нынешние позитивные изменения в стране созвучны с идеями великих деятелей казахского народа, в том числе Магжана Жумабаева. – Судьба Магжана олицетворяет сложную судьбу нашей нации за последние 100 лет. Одно из стихотворений поэта «Күншығыстан күн келеді – мен келем» можно назвать воплощением мечты и идеалов современного независимого Казахстана. Именно такие произведения способны объединять людей и заряжать их на самоотверженный труд во благо нашей страны, – сказал председатель Мажилиса. В рамках празднования в регионе прошел финал международного айтыса акынов, состоялись состязания по конным видам спорта и қазақ күресі. #СКО #юбилей #память #памятник #Мағжан Жұмабай