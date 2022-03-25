В Карагандинской области на шахте "Саранская" погиб мужчина, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АО "АрселорМиттал Темиртау".

"24 марта на шахте "Саранская" в результате вывала горной массы погиб шахтер 1965 года рождения. На предприятии начала работу комиссия. Несчастный случай расследуется", – говорится в сообщении.

По информации местного паблика Патриот Караганды, погиб шахтер Талгат Бертагин

"Горняки приступили к работам по выемке угля. Но были сложные горно-геологические условия – угол отработки лавы составлял 30º по падению пласта и появлялось куполообразование. Талгат Бертагин взял отбойный молоток и приступил к выемке горной массы. Примерно в 14:40 часов в районе секций №101-104 произошло отслоение горной массы от кровли. Это привело к оседанию козырьков секции механизированного комплекса 2УКП–5, в результате чего горная масса высыпалась, и огромный железный механизм СВП 27 L ​ слетел с секции и прижал горняка.

Коллеги, увидевшие это несчастье, тут же вызвали спасателей – подразделение военизированной аварийно-спасательной службы. Они убрали завал горной массы и убрали тяжелый механизм. В 16:27 врач констатировал смеpть шахтера", – сообщил источник.

Отмечается, что Бертагин Талгат Аяпбергенович родился в 1965 году. Его стаж по профессии – 34 года 8 месяцев. Это был опытный шахтер. Коллектив шахты и руководство скорбят.

Всем главным инженерам шахт поручено обследовать все горные выработки, очистные и подготовительные забои в части соблюдения паспортов крепления, технологии возведения временной и постоянной крепи.

Напомним, в ноябре в Карагандинской области на шахте "Абайская", которая также принадлежит АО "АрселорМиттал Темиртау", произошел внезапный выброс угля и газа. На момент аварии в шахте работали 64 человека, 8 из которых находились в забое.