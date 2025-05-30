Новый город создается в 50 км от Алматы как системная инф­раструктурная платформа нового поколения. Напомним, что впервые проект на международном уровне был представлен для ознакомления в мае минувшего года во время визита Касым-Жомарта Токаева в Сингапур. Тогда проект привлек внимание международных консалтинговых и технологических компаний, а также ряда институциональных инвесторов.

На данный момент проект оценивается в два миллиарда долларов, в его рамках будет создано более 20 тыс. рабочих мест. Из входящих в общий замысел 36 инвестиционных проектов Alatau City в активной фазе находятся 14. Вместе с тем город получит особый статус.

– Нам нужно привлекать иностранные инвестиции. Второй год подряд прямые иностранные инвестиции демонстрируют отток. Поэтому Alatau может стать одной из точек роста, за счет которой мы в силах переломить ситуацию, – пояснил заместитель Премьер-министра РК Канат Бозумбаев.

По словам заместителя главы Правительства, при этом будут предусмотрены такие варианты, как безвизовые режимы и возможность приобретения иностранцами недвижимости на территории города. Сейчас эта функция доступна только после получения вида на жительство.

– Вы знаете, это очень большой инфраструктурный проект, который необходим для нашей страны, – добавил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев. – Есть несколько видов или же опций, как развивать проект. Так, можно дать возможность органично развиваться, то есть строить города, как мы это делали раньше, например, с Астаной. Или же другой вариант: сделать Alatau City платформой для инвесторов.

Однако для этого, заметил министр, необходима конкурент­ная среда, где инвесторы могут сосуществовать органично. Плюс к этому, возможно, рассмотрят вариант с созданием специальной экономической зоны на территории всего города.

– К этому, возможно, нужна будет регуляторика или же определенная правовая нормативная база, которая будет усиливать этот режим. Английский должен стать главным бизнес-языком этого города. Также должны дальше продвигать криптовалюту, которая станет валютой даже тендеров, – отметил руководитель отраслевого министерства.

Стоит сказать, что к осени нынешнего года планируется довести до завершения все необходимые документы, включая скорректированный генплан, план детальной планировки (ПДП), проектно-сметную документацию первых зданий и сооружений, а также проекты всех магистральных сетей (тепло-, водо-, электроснабжение и другие).

– И при этом его даже можно будет сделать как туристическим, так и образовательным хабом. Можно будет постараться превратить его в город с большим капиталовложением. Ну и, конечно же, мы надеемся, что вся торговля будет идти благодаря городу Alatau, – подчеркнул Жаслан Мадиев.

В завершение эксперты обсудили такие темы, как нормативная архитектура городов нового типа, интеграция PropTech в модели публичного управления, потенциал внедрения беспилотных транспортных решений и развитие LowAltitude Economy (LAE) как нового сектора нацио­нальной экономики.