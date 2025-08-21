фото Валерия Бугаева

Речь идет о гидравлических и температурных испытаниях сетей и последующем ремонте порывов, о работе непосредственно в домах жилого фонда, об обновлении сетей теплоснабжения за счет капремонтов и реконструкций, а также о подготовке основного оборудования теплоисточников.

Гидравлические испытания на сетях центрального теплоснабжения – важная часть масштабной кампании. В соответствии с техническим регламентом их проводят дважды – весной, после окончания отопительного сезона, и сразу после завершения летних ремонтов. Горожан, конечно, этот период серьезно нервирует, поскольку они вынуждены обходиться без горячей воды. Между тем специалисты каждый год подчеркивают: лучше пару недель потерпеть летом, чем остаться без отопления в холода.

Вот уже третий год в Павлодарской области проведение испытаний на сетях и устранение повреждений берут на себя областной и городские бюджеты. Как заверил руководитель управления энергетики и ЖКХ Ержан Иманзаипов, существенно изменился подход к этой работе. Например, раньше в моногороде Аксу испытания проводились только на магистральных сетях – а это лишь пятая часть всех сетей в городе. Теперь же обязательно проверяются и внутриквартальные коммуникации.

А вот период, когда у людей нет горячей воды, сократился. Например, нынешней весной тепловики выявили 223 повреж­дения, и все они были устранены в кратчайшие сроки. В Павлодаре впервые за десятки лет после весенних испытаний полностью восстановили горячее водоснабжение в течение 20 дней, причем большинству потребителей – за неделю.

В августе завершились и вторые гидравлические испытания. С учетом того, что коммуникации в городах области изношены давно и серьезно, на тепловых сетях в Павлодаре, Экибастузе и Аксу выявили 295 повреждений. Чтобы устранить все до конца лета, а такое поручение дал ответственным службам глава региона Асаин Байханов, ремонт проходит в усиленном режиме – к примеру, только в областном центре эту работу выполняют 30 бригад от городского акимата и 10 бригад от ТОО «Павлодарские тепловые сети».

Большая стройплощадка сейчас находится в Восточной промышленной зоне Павлодара, где прокладывают новую теп­ловую магистраль ТМ-20А от ТЭЦ-1. Решение о строительстве этой ветки принято в связи со значительным износом ТМ-20, сданной в эксплуатацию еще в 1972 году и прослужившей вдвое больше нормативного срока.

Общее финансирование объекта составляет 9,8 млрд тенге, реализация идет в рамках национального проекта – новая магистраль позволит обеспечить стабильное теплоснабжение южной части города, где расположены свыше 600 многоэтажных жилых домов. На сегодняшний день выполнено около 60% строительных работ – смонтировано свыше 3,5 км из запланированных 6 км трубопровода с увеличенной пропускной способностью.

Кроме того, возводят и подкачивающую насосную станцию на ТМ-31, что улучшит теплогидравлический режим в центральной и прибрежной зонах города.

Безусловно, большой объем работ сейчас выполняют на теплоисточниках. Например, на ТЭЦ-1 АО «Алюминий Казахстана» ремонтирует шесть единиц основного оборудования, включая котлы № 1 и 3, турбину № 6 и дымовую трубу.

Но перед этими стратегичес­кими объектами поставлена еще одна задача – город нуждается в расширении мощностей. Аким области поручил провести технологический аудит, чтобы проработать вопросы увеличения мощностей энергоисточников для подключения новых абонентов: на ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 – до 20 Гкал, на ТЭЦ-1 – до 48 Гкал.

Это позволит открыть «крас­ные зоны» областного центра и до 2027 года обеспечить возможность подключения к цент­ральному теплоснабжению нескольких микрорайонов города – Второго Павлодара, Горторга, МДС, Зеленстроя, Радиозавода и Лесозавода. Соответствующую «дорожную карту» поручено сформировать до конца октября.

В Экибастузе местные власти стараются по максимуму использовать короткий строительный сезон. Стоит отметить, что здесь реализуется масштабный проект по освещению улиц и дворов, благоустройству территорий. Конечно же, большое внимание уделено приведению в порядок коммунальной инфраструктуры.

Только в этом году Экибастуз получил более 25 млрд тенге из вышестоящих бюджетов, что позволяет модернизировать тепловые сети, строить жилье, обновлять социальные объекты и благоустраивать город.

По данным акима Экибас­туза Аяна Бейсекина, здесь уже завершен ремонт шести котлоагрегатов на ТЭЦ, продолжается реконструкция тепломагистралей № 2 и 7, устранено большинство пов­реждений, выявленных при гидравлических испытаниях. До конца августа планируется завершить завоз угля на социаль­ные объекты и оформить акты готовности по всем учреждениям.

Серьезный разговор о качест­ве подготовки к зиме состоялся в Аксу.

– В этих вопросах резерв времени должен быть заложен заранее, нельзя «догонять» в пос­ледние недели. Люди должны входить в зиму без опасений, что дома останутся без тепла. Для этого мы обязаны обеспечить полную готовность котельных и сетей, – подчеркнул Асаин Байханов.

В моногороде уже капитально отремонтированы тепловые сети протяженностью 1 км. На 100% завершены работы по текущему ремонту 99 км сетей, продолжается реконструкция внутриквартальных участков в микрорайонах № 3, 5 и 8.

После гидравлических испытаний серьезный коррозийный износ трубопроводов и разрушение неподвижных опор были выявлены на тепломагистрали ТМ-1⁄1 по улице Ленина – от нее запитаны более 220 потребителей, включая 27 многоквартирных домов и 9 соцучреждений Аксу, поэтому с работами по устранению повреждений следует ускориться.

Стоит отметить, что в следующем году планируется масштабная реконструкция данной магистрали, однако проект будет пересмотрен с учетом критики, высказанной акимом области во время выезда на объект. Проектировщики предложили решение с наземной прокладкой трубопровода и возведением арочного перехода напротив парка, с чем Асаин Байханов категорически не согласился.

– Обновление инженерных сетей наших городов крайне необходимо, но при планировании таких масштабных работ мы должные учитывать не только практическую ценность объекта, но и эстетическую составляющую. Как минимум мы не должны нарушать облик наших городов, – считает глава региона.

Проектировщикам поручено пересогласовать проект и предус­мотреть подземное исполнение обновленного трубопровода с учетом современных технических решений – установкой защитных саркофагов вровень с землей, камер с врезками для предотвращения подтопления из-за грунтовых вод и других. Работы должны включать комплексное восстановление тепломагистрали: полную замену изношенных элементов, установку компенсаторов и надежную антикоррозийную защиту труб.