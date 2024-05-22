Госаудиторы выявили финансовые нарушения на 4,1 млрд тенге в области Ұлытау

Фото: пресс-служба ВАП

Итоги аудита эффективности использования бюджетных средств в области Ұлытау за 2022-2023 годы рассмотрены на заседании ВАП под председательством Алихана Смаилова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу органа



Напомним, новый регион, наряду с областями Абай и Жетісу, был образован указом главы государства в мае 2022 года для придания нового импульса его экономическому и культурному развитию, а также полной реализации имеющихся производственных и логистических возможностей.

Доходы Ұлытау в 2023 году увеличились в 2,1 раза, составив свыше 169 млрд тенге против около 90 млрд тенге в 2022 году. Исполнение доходной части без учета трансфертов и субвенций превысило утвержденный план на 12,5 млрд тенге. Поступления собственных доходов выросли в 3 раза с увеличением их доли в общих доходах области. Это свидетельствует о значительном экономическом потенциале в обеспечении бюджетной самостоятельности от центра.



Вместе с тем госаудит, охвативший период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года, выявил наличие системных недостатков. В частности, была проанализирована эффективность использования госсредств на реализацию проектов по строительству инженерно-коммунальной инфраструктуры, жилых домов, соцобъектов и т.д.

«Со дня образования области фактически не приняты действенные меры по решению накопленных региональных проблем. В Комплексном плане отсутствуют мероприятия, требующие обновления либо снижения высокого уровня износа имеющихся сетей водоснабжения, канализации и водоотведения. Отмечен низкий уровень строительства новых объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта, а также ремонта существующих объектов социальной инфраструктуры», – говорится в аудиторском заключении.

Не принимаются эффективные меры по очистке и сокращению поступлений загрязняющих веществ в Кенгирское водохранилище, являющееся основным источником питьевого водоснабжения городов Жезказган и Сатпаев. Кроме того, при значительном износе сетей централизованного водоотведения, а в отдельных районах их практическом отсутствии, за аудируемый период не были запланированы соответствующие работы. Не предусмотрены меры и по проектированию новых систем водоотведения.



Несмотря на выгодное географическое расположение в центре Казахстана с общими границами с шестью областями, развитие сетей дорог направлено исключительно на Кызылординскую, Карагандинскую и Костанайскую области. При этом на 2022-2023 годы была запланирована реализация только 2 проектов по реконструкции и строительству автодорог областного значения протяженностью 47,5 км, что не позволит в ближайшие годы развивать имеющийся торгово-транспортный потенциал региона.

В области функционируют 50 детсадов на 7,8 тыс. детей. Износ зданий 19 государственных дошкольных организаций составляет более 65%, а трех из них – уже 100%. При наличии недостатка мест акиматом области не приняты должные меры по завершению строительства детсадов по 320 мест каждый в Жезказгане и Сатпаеве. Строительство длится уже от 4 до 10 лет с удорожанием на 14-17%.

Сходные проблемы имеются в сфере здравоохранения, в особенности в сельской местности. Так, в области функционирует 41 объект здравоохранения 1950-2008 годов постройки. Износ зданий 18 из них составляет более 60%. Согласно госнормативу, в регионе должны были быть многопрофильные и узкоспециализированные больницы, станции скорой помощи и организации медицинской реабилитации. Однако за аудируемый период данные медучреждения не образованы. При этом отмечен срыв сроков строительства объектов первичной медико-санитарной помощи.

В сфере культуры и спорта отмечается превышение нормативных сроков строительства новых объектов.

«В целом по итогам аудита установлены финансовые нарушения на 4,1 млрд тенге, неэффективное планирование бюджетных средств на 1,7 млрд тенге, неэффективное использование бюджетных средств и активов на 7,8 млрд тенге, потери и упущенная выгода на 22,8 млрд тенге, а также 12 системных недостатка и 203 нарушения процедурного характера», - сообщили аудиторы.

Для устранения системных недостатков и издержек ВАП РК даны соответствующие рекомендации и поручения МНЭ, МТ, МСХ, акиму области Ұлытау, акимам Жанааркинского района и района Ұлытау, городов Жезказган и Сатпаев, а также иным организациям.