Гособвинение требует для Аблязова 20 лет лишения свободы

Фото с сайта lenta.inform.kz
В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы продолжаются прения сторон по делу о хищении средств БТА Банка. В ходе своего выступления представители государственного обвинения Еркин Баймагамбетов и Тимур Шамаи заявили, что считают доказанной вину подсудимых в преступлениях, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

"Признать виновным Мухтара Аблязова и окончательно определить к отбытию 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества, со штрафом 300 МРП и лишением права заниматься профессиональной деятельностью в банковских организациях сроком на три года. Признать виновным Жаксылыка Жаримбетова и окончательно определить к отбытию на пять лет лишения свободы с лишением права заниматься профессиональной деятельностью в банковских организациях сроком на три года. На основании статьи 63 УК РК наказание считать условным с испытательным сроком на три года. Признать виновным Кайрата Садыкова и окончательно определить к наказанию 18 лет лишения свободы с конфискацией имущества и штрафом 300 МРП с отбыванием наказания в органах исправительной системы и запретом заниматься профессиональной банковской деятельностью три года", – обратился к суду Еркин Баймагамбетов.

Представитель гособвинения попросил суд приговорить Садуакаса Мамеша к пяти условным годам лишения свободы, с испытательным сроком на три года. Необходимо отметить, что еще в самом начале судебного процесса полностью признал свою вину первый заместитель председателя правления – председатель кредитного комитета Жаксылык Жаримбетов.

Перед прениями бывший председатель правления БТА Банка Садуакас Мамеш заявил, что раскаивается и признает обвинение в полном объеме, что послужило основной причиной тому, что прокуроры попросили условные сроки для Жаримбетова и Мамеша.

"Гражданский иск представителя потерпевшего удовлетворить в полном объеме и взыскать сумму нанесенного Банку ущерба с подсудимых в солидарном порядке", – резюмировал прокурор.

Речь гособвинителей в прениях сторон растянулась на три дня. Обращаясь к суду, прокуроры подробно остановились на всех эпизодах уголовного дела, тем самым указывая на непосредственную причастность подсудимых к совершенным преступлениям.

В первую очередь Еркин Баймагамбетов рассказал о "накачке капитала" БТА Банка, которую осуществил Мухтар Аблязов.

По его словам, Аблязов, прежде чем совершить хищение, должен был привлечь в БТА Банк максимальные суммы займов от международных финансовых инструментов и вкладов населения. Чтобы занять деньги у иностранных кредиторов и инвесторов, он должен был показать, что Банк имеет определенное количество денег, вложенных его акционерами. Другими словами, возможность получения больших сумм инвестиций напрямую зависела от размера собственного уставного капитала Банка. Чем больше был капитал Банка, тем больше денег мог он получить от зарубежных финансовых организаций.

Преступную схему Мухтара Аблязова прокурор сравнил с финансовой пирамидой, главной целью которой является создание мнимой привлекательности для других лиц в возможности получения крупных сумм прибыли при минимальных усилиях.

"Способ поиска инвестиций путем эмиссии Банком новых акций принят и утвержден Аблязовым. Для реализации выпущенные акции размещались на бирже. Это был обычный способ привлечения денег сторонних кредиторов для коммерческих и финансовых структур. Но в данном случае большая часть акций Банка умышленно скупалась компаниями Аблязова втайне от контролирующих и надзорных органов РК", – подчеркнул прокурор.

По словам Еркина Баймагамбетова, в результате этих действий искусственно создавался спрос на акции и обеспечивалась их котировка на бирже.

Помимо этого представитель гособвинения подробно рассказал о преступном сообществе, созданном Аблязовым в БТА Банке.

"Аблязов не мог в одиночку воплотить разработанный под его руководством преступный план. Поэтому для достижения корыстных целей он создал организованное преступное сообщество из более 100 лиц, которое состояло из самостоятельных, организованных преступных групп. Члены преступного сообщества распределены между подразделениями, подгруппами и звеньями ОПГ по организационным и функциональным признакам", – пояснил прокурор.

Как отмечает информагентство, процесс по делу экс-главы БТА продолжается в Алматы почти месяц. На скамье подсудимых трое топ-менеджеров банка. Интересы самого Аблязова представляет назначенный государством адвокат.

