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"Госпитали заполнены умирающими, получившими вакцину" – комментарий Минздрава РК
Сообщение о том, что COVID-госпитали заполнены тяжелобольными и умирающими людьми, получившими вакцину против КВИ, появилось в казахстанском Telegram-канале. Эту информацию опровергли в Министерстве здравоохранения РК, информирует Stopfake.kz.



В Казахстане действительно регистрируются случаи заражения COVID-19 среди привитых людей. Их количество крайне мало.

"В Казахстане из 3 246 795 человек, получивших вакцину, заболели COVID-19 0,05%", — сообщили в Министерстве здравоохранения РК.

Также в ведомстве отметили, что большинство заражений зарегистрировано среди тех, кто успел получить всего одну дозу препарата, то есть иммунитет против КВИ у них еще не был сформирован полностью.

Ранее уже рассказывали о случаях заражения КВИ среди привитых людей. Подобные явления случаются нечасто. К примеру, в США, по данным Центра контроля и профилактики заболеваний, на 21 июня 2021 года было зарегистрировано 4 115 случаев заражения среди людей, получивших вакцину. Это составляет 0,002% от общего числа привитых на тот момент людей.

Эти показатели соответствуют заявленной эффективности вакцин. Для препарата Pfizer/BioNTech она составляет 91%, Moderna – 94%, AstraZeneca – 74%, "Спутник V" – 92%, Sinopharm (Hayat-Vax) – 73%.

Из этого следует, что казахстанские госпитали не могут быть заполнены умирающими и тяжелобольными людьми, привитыми против COVID-19. Количество вакцинированных людей, заразившихся болезнью, в стране крайне мало, заключил Stopfake.

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