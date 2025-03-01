Госсекретарь США потребовал извинений от Зеленского

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Рубио присутствовал на встрече в Овальном кабинете, но не вмешивался, когда Трамп и Вэнс словесно атаковали президента Украины, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Brian Snyder/REUTERS

Госсекретарь США Марко Рубио в пятницу вечером, 28 февраля, потребовал от президента Украины Владимира Зеленского извинений за происшедший скандал в Белом доме. Он назвал крайне разочаровывающей "открытую подрывную деятельность" Зеленского против усилий, направленных на мирное урегулирование войны в Украине.

«Я думаю, он должен извиниться за то, что потратил наше время на встречу, которая закончилась так, как она закончилась. У Зеленского не было причин вести себя настолько конфронтационно. Ситуация вышла из-под контроля», - сказал Рубио в интервью американской медиакомпании CNN.

Ранее Зеленский уже отказался приносить извинения за случившееся.

Рубио подчеркнул, что администрация США желает положить конец войне между Россией и Украиной.

«Это возможно лишь в том случае, если удастся усадить Россию за стол переговоров. Но если кто-то, как Зеленский, совершает нападки на президента России Владимира Путина, то Россию за стол переговоров не усадить», - полагает он.

«И тут начинаешь задумываться, а хочет ли Зеленский на самом деле мирного соглашения. Он говорит, что хочет, но, возможно, это не так", - сказал Рубио.

По его словам, пока слишком рано говорить о возможной встрече Трампа, Путина и Зеленского для мирных переговоров.

«До этого момента еще много предстоит сделать», - отметил американский госсекретарь.

На встрече с Трампом и его вице-президентом Джей Ди Вэнсом 28 февраля Зеленский заявил, что прекращение боевых действий невозможно без гарантий безопасности, которые Трамп отвергает. Это привело к эмоциональной перепалке, после которой встреча была прервана, и украинскую делегацию выдворили из Белого дома.

Соглашение между США и Украиной по природным ресурсам так и не было подписано, хотя это и было главной целью визита Зеленского в Белый дом.

Трамп в ходе встречи несколько раз упрекнул президента Украины в неблагодарности.

«Вы рискуете третьей мировой войной. И то, что вы делаете, крайне неуважительно по отношению к стране, которая поддержала вас гораздо больше, чем, как говорили многие, следовало бы», - заявил президент США, пригрозив выйти из переговорного процесса по Украине, если Киев не заключит сделку.

Рубио присутствовал на встрече в Овальном кабинете, но не вмешивался, когда Трамп и Вэнс словесно атаковали Зеленского.

Вскоре после провалившихся переговоров с главой Белого дома вечером 28 февраля, президент Украины дал интервью американскому телеканалу Fox News. Во время беседы с журналистом он заявил, что хочет сохранять партнерские отношения с США и готов подписать соглашение по природным ресурсам, однако убежден, что оно должно стать первым шагом к гарантиям безопасности для Украины.

«Никто не желает окончания этой войны больше, чем украинцы», - подчеркнул Зеленский.

Однако, продолжил он, народ Украины хочет справедливого и прочного мира, который невозможен без гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов, указал украинский лидер.

Зеленский сказал, что его спор с Трампом - это «плохо для обеих сторон», но он не думает, что сделал «что-то плохое» и должен извиняться. На вопрос, готов ли он сейчас вернуться в Белый дом для возобновления переговоров, президент Украины ответил: «Нет».

#США #Дональд Трамп #Марко Рубио #Владимир Зеленский

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