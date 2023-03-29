Госсоветник обозначил ключевые месседжи из речи президента в Парламенте РК

Как он отметил, главное, что в достижении ключевой цели – повышении благосостояния граждан и формировании нового качества нации – президент опирается на сформулированные им ранее идеологемы: верховенство закона, единство народа, социальную справедливость и внутриполитическую стабильность

Фото пресс-службы президента РК

Государственный советник РК Ерлан Карин перечислил ключевые месседжи в выступлении президента РК Касым-Жомарта Токаева на открытии первой сессии Парламента VIII созыва, сообщает Kazpravda.kz.

1. Политические реформы будут продолжены, предстоит дальнейшее совершенствование политической системы.

2. Казахстан – единственная страна в геополитическом окружении, проводящая такие глубинные реформы, которые задают новый тренд развития.

3. Глава государства в своей речи впервые упомянул не только партию "Amanat", но и все другие парламентские партии, тем самым подтвердив свой статус "надпартийного политического арбитра".

4. Основное внимание государства переносится на решение актуальных экономических проблем.

5. Теперь в фокусе экономической политики государства – развитие малого и среднего бизнеса.

6. Президент подчеркнул социальную ориентированность своего курса, обозначив меры государственной поддержки фактически всех основных социальных страт.

7. Президент предложил пересмотреть подходы к стратегическому планированию на долгосрочную перспективу с учетом глобальных тенденций.

"Главное, что в достижении ключевой цели – повышении благосостояния граждан и формировании нового качества нации – президент опирается на сформулированные им ранее идеологемы: верховенство закона, единство народа, социальную справедливость и внутриполитическую стабильность", - отметил Карин в своем Telegram-канале.