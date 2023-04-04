Госсоветник провел заседание Национальной комиссии РК по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО

Под председательством государственного советника РК в городе Алматы прошло заседание Национальной комиссии РК по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО, посвященное 30-летию Национальной комиссии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: akorda.kz

В заседании приняли участие постоянные члены комиссии – вице-министры заинтересованных государственных органов, видные отечественные деятели образования, науки и культуры.

В ходе заседания обсуждены актуальные вопросы деятельности комиссии, при этом особое внимание уделено проблеме обеспечения сохранности объектов ЮНЕСКО на территории РК.

Ерлан Карин подчеркнул, что Казахстан придает большое значение всестороннему развитию международного сотрудничества в области науки, культуры и образования, а также обратил внимание на необходимость максимального использования возможностей, которые наша страна получает благодаря членству в ЮНЕСКО и ИСЕСКО, для реализации приоритетных национальных задач.

Подводя итоги работы за прошедший год, государственный советник отметил конкретные результаты работы комиссии, ее тематических комитетов, клубов и ассоциированных школ ЮНЕСКО. В частности, в прошлом году под эгидой ЮНЕСКО состоялись мероприятия по празднованию 150-летия казахского просветителя Ахмета Байтұрсынұлы и 100-летия оперной певицы Розы Баглановой. Еще две национальные заявки Казахстана – природный парк «Бурабай» и Маркакольский государственный природный заповедник – вошли во всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО.