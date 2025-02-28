Госсоветник выступил на VIII съезде Международного общества «Қазақ тілі»

Он отметил огромную значимость продвижения государственного языка через реализацию важных проектов и мероприятий

Фото: akorda.kz

Государственный советник Ерлан Карин принял участие в работе VIII съезда Международного общества «Қазақ тілі», сообщает Kazpavda.kz со ссылкой на Akorda.kz

В ходе мероприятия государственный советник зачитал приветственное письмо президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, адресованное участникам съезда.

Ерлан Карин в своем выступлении отметил огромную значимость продвижения государственного языка через реализацию важных проектов и мероприятий.

Как отметил государственный советник, сегодня особое внимание уделяется вопросам расширения цифрового контента на казахском языке, методической поддержки системы образования и эффективному использованию достижений IT-сферы для развития языка.

В свою очередь делегаты съезда подвели итоги работы Международного общества «Қазақ тілі» за 2023-2024 годы и определили приоритетные направления работы на предстоящий период.