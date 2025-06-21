20 июня 2025 года состоялся заключительный концерт сезона Государственной хоровой капеллы имени Б. Байкадамова — коллектива, работающего с момента основания филармонии. Художественный руководитель и главный дирижёр капеллы — Заслуженный деятель Казахстана Бейимбет Демеуов, передает Kazpravda.kz

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В течение сезона капелла порадовала взыскательную публику 30 концертными программами. Коллектив активно гастролировал, выступал в разных регионах Казахстана и за рубежом.

В октябре артисты дали концерт в городе Ухань Китайской Народной Республики, представив казахские музыкальные произведения. В апреле капелла побывала с гастролями в Астане и выступила на концерте, посвящённом 100-летию Нургисы Тлендиева. В октябре в филармонии прошёл концерт-фестиваль, посвящённый 95-летию Народного артиста СССР Анатолия Молодова.

Кроме того, коллектив уделял внимание и юной аудитории. В рамках фестиваля «Гүл Алматы. Flower City», а также концерта ко Дню защиты детей была представлена программа «Куда уходит детство». Хор также выступал в домах престарелых, детских домах и других социальных учреждениях, проводя благотворительные концерты.

Помимо популяризации коллективного искусства, филармония оказывает поддержку талантливым солистам, проводя их сольные концерты. Сегодняшний вечер — яркое тому подтверждение.

В честь закрытия 89 концертного сезона сегодня со сцены прозвучали самые яркие произведения из репертуара Государственной хоровой капеллы. Гости вечера вновь убедились в богатстве и самобытности казахского хорового искусства.